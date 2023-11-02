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Кубок Украины
02 ноября 2023, 19:51 | Обновлено 02 ноября 2023, 20:23
632
0

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «У нас были моменты победить в основное время»

Тренер «Полесья» – о матче против «Александрии»

02 ноября 2023, 19:51 | Обновлено 02 ноября 2023, 20:23
632
0
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «У нас были моменты победить в основное время»
ФК Полесье. Юрий Калитвинцев

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу в серии пенальти над «Александрией» в четвертьфинале Кубка Украины:

«Много эмоций. У нас были моменты победить в основное время, но не хватило паса, чтобы кто-то из игроков поставил точку. Однако это Кубок. Это замечательно. Это футбольный праздник для болельщиков и для нас. Впрочем, завтра уже готовимся к следующему матчу.

Не надо ждать пенальти. Надо все делать за 90 минут. Нас сейчас ожидает много игр, но наша команда имеет настоящий мужской характер. Мы восстановимся и будем готовиться дальше».

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Юрий Калитвинцев Полесье Житомир Полесье - Александрия Кубок Украины по футболу Александрия пресс-конференция
Источник УПЛ-ТВ
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