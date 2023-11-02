Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «У нас были моменты победить в основное время»

Главный тренер «Полесья» Юрий Калитвинцев прокомментировал победу в серии пенальти над «Александрией» в четвертьфинале Кубка Украины:

«Много эмоций. У нас были моменты победить в основное время, но не хватило паса, чтобы кто-то из игроков поставил точку. Однако это Кубок. Это замечательно. Это футбольный праздник для болельщиков и для нас. Впрочем, завтра уже готовимся к следующему матчу.

Не надо ждать пенальти. Надо все делать за 90 минут. Нас сейчас ожидает много игр, но наша команда имеет настоящий мужской характер. Мы восстановимся и будем готовиться дальше».