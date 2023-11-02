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Кубок Украины
Полесье
02.11.2023 15:00 - : -
Александрия
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Кубок Украины
02 ноября 2023, 00:21 |
26
0

Полесье – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией четвертьфинального поединка Кубка Украины

02 ноября 2023, 00:21 |
26
0
Полесье – Александрия. Текстовая трансляция матча
ФК Александрия

В четверг, 2-го ноября, состоится четвертьфинальный поединок Кубка Украины, в котором сразятся житомирское «Полесье» и «Александрия». Матч пройдет в Житомире, на поле стадиона «Центральный», начало в 15:00.

Команда Юрия Калитвинцева уже встречалась с подопечными Руслана Ротаня в начале этого сезона и навряд ли у «Александрии» остались хорошие впечатления от той игры (0:3). Но в этот раз никакие проблемы в УПЛ не должны смущать «полиграфов». Они и перед матчем прошлого раунда против «Руха» (1:0) считались явными аутсайдерами, а в итоге победили за счет мяча под занавес основного времени. А вот «Полесье» таки пришлось играть овертаймы и серию пенальти против «Днепра-1», что на этот раз «волки» вряд ли захотят повторить.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Полесье» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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