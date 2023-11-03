Кубок Украины
02.11.2023 15:00 – FT 0 : 0
4 : 3 Серия пенальти
Кубок Украины03 ноября 2023, 20:05 | Обновлено 03 ноября 2023, 20:12
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Полесье – Александрия – 0:0 (пен. 4:3). Сын забил команде отца. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Кубка Украины
03 ноября 2023, 20:05 | Обновлено 03 ноября 2023, 20:12
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Житомирское «Полесье» в серии пенальти обыграло «Александрию» в четвертьфинале Кубка Украины (0:0, пен. 4:3).
Клуб из Житомира впервые в истории вышел в полуфинал турнира.
Интересно, что Владислав Калитвинцев реализовал пенальти за «Александрию» в ворота «Полесья», которое возглавляет его отец Юрий Калитвинцев. Коуч на этот эпизод отреагировал с юмором.
Кубок Украины. 1/4 финала, 2 ноября
Полесье – Александрия – 0:0 (пен. 4:3)
Видеообзор матча
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