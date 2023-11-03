Полесье – Александрия – 0:0 (пен. 4:3). Сын забил команде отца. Видеообзор

Житомирское «Полесье» в серии пенальти обыграло «Александрию» в четвертьфинале Кубка Украины (0:0, пен. 4:3).

Клуб из Житомира впервые в истории вышел в полуфинал турнира.

Интересно, что Владислав Калитвинцев реализовал пенальти за «Александрию» в ворота «Полесья», которое возглавляет его отец Юрий Калитвинцев. Коуч на этот эпизод отреагировал с юмором.

Кубок Украины. 1/4 финала, 2 ноября

Полесье – Александрия – 0:0 (пен. 4:3)

Видеообзор матча