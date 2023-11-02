Ворскла вышла в 1/2 финала Кубка Украины, разгромив Оболонь

2 ноября в Киеве в матче 1/4 финала Кубка Украины отношения выяснили местная «Оболонь» и полтавская «Ворскла».

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей из Полтавы. В составе подопечных Виктора Скрипника голами отметились Степанюк, Кане и Бацула.

Кубок Украины. 1/4 финала

Оболонь – Ворскла – 0:3

Голы: Степанюк, 27, Кане, 44, Бацула, 69.