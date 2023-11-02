Кубок Украины
Кубок Украины02 ноября 2023, 19:04 | Обновлено 02 ноября 2023, 19:37
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Ворскла вышла в 1/2 финала Кубка Украины, разгромив Оболонь
Полтавская команда добилась в Киеве крупной победы
02 ноября 2023, 19:04 | Обновлено 02 ноября 2023, 19:37
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2 ноября в Киеве в матче 1/4 финала Кубка Украины отношения выяснили местная «Оболонь» и полтавская «Ворскла».
Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей из Полтавы. В составе подопечных Виктора Скрипника голами отметились Степанюк, Кане и Бацула.
Кубок Украины. 1/4 финала
Оболонь – Ворскла – 0:3
Голы: Степанюк, 27, Кане, 44, Бацула, 69.
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На 68-й минуте показали Скрипника, который смеялся как пьяный или как ребёнок. А потом Ворскла забила 3-й гол.
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