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Кубок Украины
Оболонь
02.11.2023 17:00 – FT 0 : 3
Ворскла
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Кубок Украины
02 ноября 2023, 19:04 | Обновлено 02 ноября 2023, 19:37
293
1

Ворскла вышла в 1/2 финала Кубка Украины, разгромив Оболонь

Полтавская команда добилась в Киеве крупной победы

02 ноября 2023, 19:04 | Обновлено 02 ноября 2023, 19:37
293
1
Ворскла вышла в 1/2 финала Кубка Украины, разгромив Оболонь
ФК Оболонь Киев

2 ноября в Киеве в матче 1/4 финала Кубка Украины отношения выяснили местная «Оболонь» и полтавская «Ворскла».

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей из Полтавы. В составе подопечных Виктора Скрипника голами отметились Степанюк, Кане и Бацула.

Кубок Украины. 1/4 финала

Оболонь – Ворскла – 0:3

Голы: Степанюк, 27, Кане, 44, Бацула, 69.

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Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Кубок Украины по футболу Оболонь Киев Ворскла Полтава Руслан Степанюк Андрей Бацула
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Swed
На 68-й минуте показали Скрипника, который смеялся как пьяный или как ребёнок.    А потом Ворскла забила 3-й гол.
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