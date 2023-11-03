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Кубок Украины
Оболонь
02.11.2023 17:00 – FT 0 : 3
Ворскла
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Кубок Украины
03 ноября 2023, 01:47 | Обновлено 03 ноября 2023, 02:03
61
0

Оболонь – Ворскла – 0:3. Четвертьфинал Кубка. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1/4 финала Кубка Украины

03 ноября 2023, 01:47 | Обновлено 03 ноября 2023, 02:03
61
0
Оболонь – Ворскла – 0:3. Четвертьфинал Кубка. Видео голов и обзор матча
ФК Ворскла

В матче 1/4 финала Кубка Украины киевская «Оболонь» проиграла полтавской «Ворскле» (0:3).

Полтавская команда под руководством Виктора Скрипника пробилась в полуфинал Кубка.

Кубок Украины. 1/4 финала

Оболонь – Ворскла – 0:3

Голы: Степанюк, 27, Кане, 44, Бацула, 69

Видеообзор матча

Видеозапись матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Бацула (Ворскла).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Кане (Ворскла).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
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Кубок Украины по футболу Оболонь Киев Ворскла Полтава Оболонь - Ворскла видео голов и обзор Руслан Степанюк Ибрахим Кане Андрей Бацула
Источник Sport.ua
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