Кубок Украины
Кубок Украины03 ноября 2023, 01:47 | Обновлено 03 ноября 2023, 02:03
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Оболонь – Ворскла – 0:3. Четвертьфинал Кубка. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1/4 финала Кубка Украины
03 ноября 2023, 01:47 | Обновлено 03 ноября 2023, 02:03
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В матче 1/4 финала Кубка Украины киевская «Оболонь» проиграла полтавской «Ворскле» (0:3).
Полтавская команда под руководством Виктора Скрипника пробилась в полуфинал Кубка.
Кубок Украины. 1/4 финала
Оболонь – Ворскла – 0:3
Голы: Степанюк, 27, Кане, 44, Бацула, 69
Видеообзор матча
Видеозапись матча
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Бацула (Ворскла).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Кане (Ворскла).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
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