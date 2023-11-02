Кубок Украины02 ноября 2023, 05:50 |
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Оболонь – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Кубка Украины
02 ноября 2023, 05:50 |
37
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2 ноября состоится матч 1/4 финала Кубка Украины между клубами «Оболонь» и «Ворскла».
- Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.
Время начала встречи – 17:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на YouTube-канале киевского клуба.
Оболонь – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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