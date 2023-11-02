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Кубок Украины
Оболонь
02.11.2023 17:00 - : -
Ворскла
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Кубок Украины
02 ноября 2023, 05:50 |
37
0

Оболонь – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала Кубка Украины

02 ноября 2023, 05:50 |
37
0
Оболонь – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Оболонь-Арена

2 ноября состоится матч 1/4 финала Кубка Украины между клубами «Оболонь» и «Ворскла».

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Поединок пройдет на стадионе «Оболонь-Арена» в Киеве.

Время начала встречи – 17:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на YouTube-канале киевского клуба.

Оболонь – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Оболонь Киев Ворскла Полтава Оболонь - Ворскла Кубок Украины по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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