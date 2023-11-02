Оболонь – Ворскла. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 2 ноября, «Оболонь» на домашнем стадионе «Оболонь-арена» в матче 1/4 финала Кубка Украины примет полтавскую «Ворсклу». Начало матча - в 17:00 по киевскому времени. Победитель пары определится в одноматчевом противостоянии.

Стали известны стартовые составы команд Валерия Иващенко и Виктора Скрипника на матч:

«Оболонь»: Федоровский, Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Вовкун, Слободян, Дубко, Нагиев, Косовский, Суханов, Тарануха.

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Павлюк, Корниенко, Нестеренко, Крупский, Кане, Челядин, Скляр, Бацула, Степанюк.