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Кубок Украины
02 ноября 2023, 16:29 |
116
0

Оболонь – Ворскла. Стали известны стартовые составы

Матч 1/4 финала Кубка Украины начнется в 17:00

02 ноября 2023, 16:29 |
116
0
Оболонь – Ворскла. Стали известны стартовые составы
Оболонь-арена

Сегодня, 2 ноября, «Оболонь» на домашнем стадионе «Оболонь-арена» в матче 1/4 финала Кубка Украины примет полтавскую «Ворсклу». Начало матча - в 17:00 по киевскому времени. Победитель пары определится в одноматчевом противостоянии.

Стали известны стартовые составы команд Валерия Иващенко и Виктора Скрипника на матч:

«Оболонь»: Федоровский, Прокопенко, Лукьянчук, Приймак, Вовкун, Слободян, Дубко, Нагиев, Косовский, Суханов, Тарануха.

«Ворскла»: Исенко, Пердута, Павлюк, Корниенко, Нестеренко, Крупский, Кане, Челядин, Скляр, Бацула, Степанюк.

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Кубок Украины по футболу Оболонь Киев Ворскла Полтава Оболонь - Ворскла стартовые составы
Источник Sport.ua
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