СКРИПНИК: «Очень рады выходу в полуфинал. Провели мощно 1-й тайм»

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал победу в матче 1/4 финала Кубка Украины против «Оболони» (3:0):

«Мы очень рады, что вышли в полуфинал. Мы сыграли очень мощно первый тайм, забили два мяча. Были еще моменты. Не оставили шансов нашим соперникам. Потом играли по счету.

Как и планировали, подключили молодежь, чтобы была ротация, чтобы отдохнули лидеры команды. К сожалению, у игроков есть повреждения. Но это футбол.

Уже в воскресенье играем в Ужгороде. Завтра поездом едем туда. Нет времени на восстановление. У нас такой календарь. Тяжело, но ребята показывают характер. Я поблагодарил игроков.

К сожалению, мы не получили три балла в турнирную таблицу (шучу). Но уже 11 ноября мы снова здесь сыграем. Я уверен, это уже будет другая игра».

ВИДЕО. Пресс-конференция Виктора Скрипника после матча Ворсклы с Оболонью