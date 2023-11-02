СКРИПНИК: «Очень рады выходу в полуфинал. Провели мощно 1-й тайм»
Главный тренер «Ворсклы» прокомментировал победу над «Оболонью»
Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал победу в матче 1/4 финала Кубка Украины против «Оболони» (3:0):
«Мы очень рады, что вышли в полуфинал. Мы сыграли очень мощно первый тайм, забили два мяча. Были еще моменты. Не оставили шансов нашим соперникам. Потом играли по счету.
Как и планировали, подключили молодежь, чтобы была ротация, чтобы отдохнули лидеры команды. К сожалению, у игроков есть повреждения. Но это футбол.
Уже в воскресенье играем в Ужгороде. Завтра поездом едем туда. Нет времени на восстановление. У нас такой календарь. Тяжело, но ребята показывают характер. Я поблагодарил игроков.
К сожалению, мы не получили три балла в турнирную таблицу (шучу). Но уже 11 ноября мы снова здесь сыграем. Я уверен, это уже будет другая игра».
ВИДЕО. Пресс-конференция Виктора Скрипника после матча Ворсклы с Оболонью
События матча
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