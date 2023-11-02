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Кубок Украины
Оболонь
02.11.2023 17:00 – FT 0 : 3
Ворскла
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Кубок Украины
02 ноября 2023, 22:35 | Обновлено 02 ноября 2023, 22:49
67
0

СКРИПНИК: «Очень рады выходу в полуфинал. Провели мощно 1-й тайм»

Главный тренер «Ворсклы» прокомментировал победу над «Оболонью»

02 ноября 2023, 22:35 | Обновлено 02 ноября 2023, 22:49
67
0
СКРИПНИК: «Очень рады выходу в полуфинал. Провели мощно 1-й тайм»
YouTube. Виктор Скрипник

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал победу в матче 1/4 финала Кубка Украины против «Оболони» (3:0):

«Мы очень рады, что вышли в полуфинал. Мы сыграли очень мощно первый тайм, забили два мяча. Были еще моменты. Не оставили шансов нашим соперникам. Потом играли по счету.

Как и планировали, подключили молодежь, чтобы была ротация, чтобы отдохнули лидеры команды. К сожалению, у игроков есть повреждения. Но это футбол.

Уже в воскресенье играем в Ужгороде. Завтра поездом едем туда. Нет времени на восстановление. У нас такой календарь. Тяжело, но ребята показывают характер. Я поблагодарил игроков.

К сожалению, мы не получили три балла в турнирную таблицу (шучу). Но уже 11 ноября мы снова здесь сыграем. Я уверен, это уже будет другая игра».

ВИДЕО. Пресс-конференция Виктора Скрипника после матча Ворсклы с Оболонью

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Бацула (Ворскла).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Кане (Ворскла).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
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Кубок Украины по футболу пресс-конференция Оболонь Киев Ворскла Полтава Оболонь - Ворскла Виктор Скрипник
Источник Sport.ua
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