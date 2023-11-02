Первый шанс для Пушича, последний – для Луческу?

Третьего ноября состоится матч, являющийся главной вывеской отечественного футбола. В Киеве, на стадионе имени Лобановского, «Динамо» примет «Шахтер».

В силу известных и понятных причин всеукраинское дерби сейчас потеряло былой окрас, былой градус. И даже былую принципиальность. Но все равно именно противостояние динамовцев и «горняков» является визитной карточкой не только УПЛ, но и двух ведущих отечественных клубов.

К первому в нынешнем сезоне класичному соперники подошли отнюдь не синхронными путями. Скорее, окольными. Уж слишком разные сейчас «судьбы» двух украинских гегемонов, слишком разные их задачи на данный момент, слишком неодинаково воспринимают они окружающую реальность.

Шахтер: перестройка перестройки с правом на ошибку

Могла бы получиться уникальная ситуация, при которой наставниками команд в украинском класико были два ярких представителя «горняков» – бывший тренер «Шахтера», а нынче рулевой «Динамо» Мирча Луческу, и бывший подопечный румынского специалиста в донецкой команде, он же спортивный директор «горняков» и в минувшем туре УПЛ – исполняющий обязанности главного тренера «Шахтера» – Дарио Срна.

Но судьбой была уготована иная участь, и противостояние «отца и сына», извините, учителя и ученика по разные стороны баррикад не состоялось.

Срна провел лишь один поединок в качестве временного тренера «Шахтера» – против ЛНЗ. Его команда одержала уверенную по счету победу 3:0. После матча Дарио дважды напоминал тезис о возвращение «шахтерского футбола», хотя, на мой субъективный взгляд, «шахтерским» футболом в той игре и не пахло.

Тем не менее, дончанам удалось добыть визуально простую победу, и, зная о наличии именно тренерских амбиций у Срны, лично мне казалось, что хорват задержится на тренерском мостике «горняков».

Но этого не произошло. Уже на следующий после игры с ЛНЗ календарный поединок – против «Барселоны» в рамках группового этапа чемпионской Лиги – «Шахтер» в качестве главного тренера вывел Марино Пушич – бывший ассистент главного тренера «Фейеноорда» Арне Слота.

ФК Шахтер. Марино Пушич, Марио Станич (в центре) и Дарио Срна

Пушич – креатура именно Срны. Оказалось, что переговоры с боснийским хорватом были в разгаре еще до старта поединка против ЛНЗ. Собственно, на Марино представители донецкого клуба вышли стразу после внезапной отставки ван Леувена. И, насколько я могу судить из обрывочной информации, Пушич согласился на переезд в Украину сразу же.

Интересный, а можем и показательный факт: «Шахтер» очень хотел заполучить в качестве главного тренера именно Арне Слота, действующего наставника роттердамского клуба. Но 45-летний наставник наотрез отказался. И тогда «горняки» переключили свой интерес на помощника Слота. Ну, хоть кого-то, главное – из «Фейеноорда».

Почему именно оттуда? Поговаривают, что этот нидерландский клуб очень импонирует президенту «Шахтера». Ринат Ахметов считает его едва ли не образцовым с точки зрения соотношения «цена – качество». Трансферная политика, стратегия, развитие, умение отыскивать таланты в режиме сравнительно небольшого бюджета – все эти и другие качества топового голландского клуба, давно потерявшего элитный статус на континентальной арене, собственник донецкого клуба наверняка хотел бы привить и в своей вотчине.

В итоге получилось «отхватить» лишь бывшего помощника главного тренера «Фейеноорда». Кто такой Марино Пушич, мы недавно рассказывали в отдельной заметке. Повторяться не вижу смысла.

Но, с другой стороны, составить целостный тренерский портрет Пушича все равно не представляется возможным. Потому что, кроме работы ассистентом в «Фейеноорде», сколь-нибудь значимыми достижениями этот специалист не отличается. Не говоря уже об опыте самостоятельной работы.

Тем не менее, «Шахтер» именно на Пушиче остановил свой выбор. Об интересе президента «горняков» ко всему, что касается «Фейеноорда», было сказано выше. Но что-то мне подсказывает, что, если бы сейчас в нашей стране была более спокойная обстановка, «горняки» нашли бы себе более «продвинутого» тренера.

Под руководством Пушича «Шахтер» провел два матча. В Лиге чемпионов – против «Барселоны», и в Кубке Украины – против «Виктории». И оба матча по определению не могут быть показательными. И не только из-за того, что они проведены новым наставником «оранжево-черных» в режиме «с колес». Скорее потому, что уровень оппонентов не дает возможность всеобъемлюще судить о тренерском мастерстве Марино, ибо первый соперник – на голову сильнее его нынешней команды, а второй – на голову слабее.

Вот и получается, что настоящим мерилом состоятельности Пушича станет игра против «Динамо».

Объективности ради нужно признать, что за десяток дней привить команде «свой» футбол нереально. И в данном случае фигура Пушича не будет играть роль громоотвода или козла отпущения. Понятное дело, что даже в случае неудачи у Марино будет/будут шансы на исправление ситуации. Вряд ли его погонят с клуба после первого же гипотетического провала.

И в этом контексте ситуация очень отличается от ситуации с нынешним наставником «Динамо», о чем речь пойдет дальше.

Заканчивая тему Пушича, рискну предположить, что внезапная (по факту, а не по сути) отставка ван Леувена почти наверняка должна пойти на пользу действующему чемпиону Украины. Полузащитник «горняков» Георгий Судаков недавно порадовал откровением, что, дескать, за пятнадцать минут Пушичу удалось объяснить своим новым подопечным то, что ван Леувену не удалось за несколько месяцев.

Ясно, что Жора преувеличивает. Как понятно и то, что команда не воспринимала уже бывшего наставника.

Сейчас пришел более понятный, более импульсивный, более «заряженный» тренер. И хотя бы на эмоциональном уровне донецкая команда должна воспрянуть духом. Как минимум в мотивации, в настрое дончане не проиграют киевлянам. А это уже немало.

А вот о том, в какой именно футбол будет играть «Шахтер» Пушича против «Динамо», сейчас говорить сложно. Можно утверждать, что «горняки» откажутся от вертикальной игры и длинных диагоналей, культивирующих ван Леувеном, в пользу более короткого розыгрыша мяча, что уже было заметно по двум предыдущим поединкам.

И ключевым аспектом в данном случае будет полузащита. Степаненко, Бондаренко, Судаков, Зубков, Крыськив – средняя линия «Шахтера» сейчас выглядит предпочтительнее, нежели динамовская. И если Пушич сумеет достучаться до своих ведущих футболистов, сумеет их правильно «расставить», он может рассчитывать на успех в своем премьерном украинском класико.

Динамо: света в конце тоннеля не видно

Поначалу все выглядело так, что «Динамо», расчищая путь к чемпионству, сознательно отказывается от борьбы на других фронтах. Я далек от мысли, что «бело-синие» намеренно проиграли «Бешикташу» в плей-офф Лиги Конференций, а «Оболони» – в Кубке Украины. Однако то, что в этих поединках подопечные Луческу не лезли из кожи вон – факт.

Учитывая далеко не самый монолитный состав киевской команды, не самую крепкую финансовую устойчивость киевского клуба, выбранную тактику можно было считать если и не оптимальной на данный момент, то, как минимум, весьма прагматичной.

Особенно – на фоне разговоров о том, что Мирча Луческу в конце нынешнего сезона точно покинет Киев и наконец-то уйдет на заслуженный отдых. И румынский специалист очень хочет уйти красиво. Уйти победителем. Для этого и «отсекались» все «лишние» турниры.

Для этого и был громкий камбэк Ярмоленко. Собственно, именно для этого и был достигнут негласный для публики компромисс между Суркисами и Луческу. Собственники клуба не давят на тренера, но и не вкладывают в новых игроков, тренер команды не требует новичков, обещая имеющимися силами добыть вожделенный титул.

При таком раскладе обе стороны остаются довольны друг другом, никто не делает резких движений, и в конце сезона бронзовая статуя Луческу, пылящаяся где-то в загашниках киевской дачи Ахметова, незаметно перекочевывает в загашники Конча-Заспы.

Однако, начиная с октября, в устраивающем все стороны алгоритме наметился сбой. С первых туров чемпионата страны «Динамо» взяло неплохой темп. Несмотря на зияющую дыру в центре защиты, куда временами откомандировали даже «будущего зятя» Игоря Суркиса – Кристиана Биловара, атакующее звено «бело-синих» регулярно делало разницу.

Невысокий класс оппонентов по стартовым турам, креатив Ярмоленко, феерия Бражко – все эти и другие факторы позволяли команде Луческу играть по бразильской схеме – «мы все равно забьем вам больше, чем вы нам».

Но Ярмола сломался, Бражко слишком молод, дабы быть стабильным, дыра в центре защиты никуда не делась, а одного Буяльского слишком мало, чтобы тащить динамовскую телегу. Да и соперники по УПЛ приспособились к динамовской манере игры. Кроме того, волею календаря, дальше оппоненты подобрались отнюдь не робкого десятка.

В общем, с десятого тура «Динамо» начало стремительно терять высоту. Поражение от «Полесья», проигрыш «Днепру-1», ничья с «Колосом». И по потерянным очкам «Динамо» уже не лидер. Уже проигрывает и «Кривбассу», и «Шахтеру».

ФК Динамо

Но даже не это главное. Главное то, что, на мой взгляд, Луческу не справляется с построением «новой» команды. Его оправдания после неудач – это форменные отмазки. Не меньше. Если раньше, в прошлом сезоне, Мирча постоянно сетовал на отток легионеров и сложности логистики, то в нынешнем сезоне его фишкой стало разглагольствование о «молодой команде».

Этот тезис он постоянно вклинивает в свои послематчевые реплики. Хотя по факту и тот же «Шахтер», не говоря уже о «Рухе», являются более молодыми командами, если говорить о среднем возрасте.

К тому же, непосредственно молодых игроков Луческу мало использует. Чтобы кто-то из юниоров действительно получил реальный шанс (кроме Бражко), такого нет.

Получается парадоксальная ситуация. «Молодая» команда на самом деле не такая уж и молодая, хотя Луческу об этом трубит на каждом шагу. При отсутствии Ярмоленко «бело-синие» не блещут креативом, скатываясь в пучину серости. Защитные порядки команды – просто ужас: 15 пропущенных мячей в девяти матчах (на данный момент идущая 14-й в таблице «Заря» пропустила на два гола меньше). Усиливать игру – как со стартовых минут, так и со скамейки – банально некем. Да и тренерское мастерство Луческу куда-то улетучилось.

И хотя он продолжает использовать лишь одну мантру – о молодой команде, не исключено, что после возможной неудачи в игре против «Шахтера» румын запоет о том, что команде кровь из носу нужны новые игроки, а их ему не покупают.

Такой сценарий видится вполне возможным. Хотя более реалистичным видится иное положение вещей. Скорее всего, Луческу и дальше будет разыгрывать карту «молодости» своих подопечных, не нарушая джентльменские соглашения с Суркисами, в надежде благополучно добрести до финиша сезона.

Однако, если Мирча и в этот раз проиграет, я не исключаю, что его дни в «Динамо» будут сочтены. Во всяком случае, предстоящий поединок против «Шахтера» по состоянию на сейчас видится последним шансом для Луческу исправить ситуацию.