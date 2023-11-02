ВИДЕО. Гол и ассист в стиле Довбика. Кочергин вывел Ракув в 3-й раунд Кубка
Владислав отметился голевыми действиями в поединке против ЛКС Лодзь
2 ноября состоялся матч 1/16 финала Кубка Польши между командами ЛКС Лодзь и «Ракув». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красно-синих».
В основное время поединка была зафиксирована ничья 0:0. Гости забили дважды в экстратаймах: на 109-й и 120-й.
Украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин выше в стартовом составе команды. На 109-й он добил мяч в пустые ворота, а на 120-й отдал пас на Бена Ладермана в центре поля, который оформил сольный проход и забил гол.
❗️ ВИДЕО. Гол и ассист в стиле Довбика. Кочергин вывел Ракув в 3-й раунд Кубка
Интересно, что в подобном стиле на свой счет ассист записл украинский форвард «Жироны» Артем Довбик в кубковом матче Испании.
В нынешнем сезоне на счету 27-летнего Кочергина 6 голов и 3 голевые передачи в 24 матчах.
GOOOOOOOOOOL! 🔥— Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) November 2, 2023
Vladyslav Kochergin daje nam prowadzenie w dogrywce!
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109’ ⏱️ #ŁKSRCZ 0:1 pic.twitter.com/s9xOwgT0vD
Meldujemy się w 1/8 finału @PZPNPuchar! 🔥 #ŁKSRCZ pic.twitter.com/dCkZcsJWCX— Raków Częstochowa 🥇 (@Rakow1921) November 2, 2023
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