ВИДЕО. Гол и ассист в стиле Довбика. Кочергин вывел Ракув в 3-й раунд Кубка

2 ноября состоялся матч 1/16 финала Кубка Польши между командами ЛКС Лодзь и «Ракув». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красно-синих».

В основное время поединка была зафиксирована ничья 0:0. Гости забили дважды в экстратаймах: на 109-й и 120-й.

Украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин выше в стартовом составе команды. На 109-й он добил мяч в пустые ворота, а на 120-й отдал пас на Бена Ладермана в центре поля, который оформил сольный проход и забил гол.

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Интересно, что в подобном стиле на свой счет ассист записл украинский форвард «Жироны» Артем Довбик в кубковом матче Испании.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего Кочергина 6 голов и 3 голевые передачи в 24 матчах.