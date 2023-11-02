Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Гол и ассист в стиле Довбика. Кочергин вывел Ракув в 3-й раунд Кубка
Польша
02 ноября 2023, 22:30 | Обновлено 02 ноября 2023, 22:33
355
0

ВИДЕО. Гол и ассист в стиле Довбика. Кочергин вывел Ракув в 3-й раунд Кубка

Владислав отметился голевыми действиями в поединке против ЛКС Лодзь

02 ноября 2023, 22:30 | Обновлено 02 ноября 2023, 22:33
355
0
ВИДЕО. Гол и ассист в стиле Довбика. Кочергин вывел Ракув в 3-й раунд Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

2 ноября состоялся матч 1/16 финала Кубка Польши между командами ЛКС Лодзь и «Ракув». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «красно-синих».

В основное время поединка была зафиксирована ничья 0:0. Гости забили дважды в экстратаймах: на 109-й и 120-й.

Украинский полузащитник «Ракува» Владислав Кочергин выше в стартовом составе команды. На 109-й он добил мяч в пустые ворота, а на 120-й отдал пас на Бена Ладермана в центре поля, который оформил сольный проход и забил гол.

❗️ ВИДЕО. Гол и ассист в стиле Довбика. Кочергин вывел Ракув в 3-й раунд Кубка

Интересно, что в подобном стиле на свой счет ассист записл украинский форвард «Жироны» Артем Довбик в кубковом матче Испании.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего Кочергина 6 голов и 3 голевые передачи в 24 матчах.

По теме:
Кочергин принес Ракуву победу в Кубке Польши
Ракув – Спортинг – 1:1. Спасительный ассист Кочергина. Видео голов и обзор
27 точных передач и 1 ассист. Названа оценка Кочергина за матч Ракува в ЛЕ
ЛКС Лодзь Ракув Владислав Кочергин Кубок Польши по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Футбол | 02 ноября 2023, 19:15 11
Известны все полуфиналисты Кубка Украины
Известны все полуфиналисты Кубка Украины

Борьбу за трофей продолжают четыре клуба

Ребров будет присутствовать на матче Динамо – Шахтер
Футбол | 02 ноября 2023, 21:41 5
Ребров будет присутствовать на матче Динамо – Шахтер
Ребров будет присутствовать на матче Динамо – Шахтер

Наставник сборной просматривает игроков первой команды страны

«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
Война | 02.11.2023, 13:28
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
«Моя ошибка». Залужный рассказал, почему контрнаступление было неудачным
ИВАЩЕНКО: «Первый тайм провалили. То, что летит в створ – все залетает»
Футбол | 02.11.2023, 22:05
ИВАЩЕНКО: «Первый тайм провалили. То, что летит в створ – все залетает»
ИВАЩЕНКО: «Первый тайм провалили. То, что летит в створ – все залетает»
Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
Хоккей | 02.11.2023, 13:10
Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
Игроку рассекли горло коньком. НХЛ и хоккеисты не знают, что делать дальше
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без Украины. Определены пары 1/8 финала на чемпионате мира по мини-футболу
Без Украины. Определены пары 1/8 финала на чемпионате мира по мини-футболу
01.11.2023, 05:10 5
Футбол
Лотар МАТТЕУС: «Золотой мяч Месси – это фарс»
Лотар МАТТЕУС: «Золотой мяч Месси – это фарс»
31.10.2023, 17:40 26
Футбол
Названы топ-10 ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко – второй
Названы топ-10 ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко – второй
01.11.2023, 14:32 62
Футбол
Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023
Стала известна первая полуфиналистка на Итоговом турнире WTA 2023
01.11.2023, 05:05
Теннис
Олег ЛУЖНЫЙ: «Вообще не понимаю трансфера Ярмоленко»
Олег ЛУЖНЫЙ: «Вообще не понимаю трансфера Ярмоленко»
01.11.2023, 20:12 22
Футбол
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
ВИДЕО. «Отдам призовые Палестине». Жабер расплакалась на Итоговом турнире
02.11.2023, 06:36 23
Теннис
Чехия – Украина – 7:0. Большое фиаско. Видео голов и обзор матча
Чехия – Украина – 7:0. Большое фиаско. Видео голов и обзор матча
01.11.2023, 04:35 1
Футбол
Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
Фьюри рассказал, кто будет новым королем супертяжелого веса
02.11.2023, 14:29 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем