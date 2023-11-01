Сан-Роке – Жирона – 1:2. Гениальный ассист Довбика. Видео голов и обзор

1 ноября состоялся матч 1/64 финала Кубка Испании между командами «Сан-Роке» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу жиронцев.

Гости вырвали победу на 90+8-й минуте благодаря голу Савио.

Ассистом на бразильского форварда отметился украинец Артем Довбик. Украинский нападающий оставил мяч на своей половине поля, Савио подхватил его и оформил сольный голевой проход.

Кубок Испании. 1/64 финала. 1 ноября

Сан-Роке – Жирона – 1:2

Голы: Мицциан, 51 – Валери, 48, Савио, 90+8

Видеообзор матча: