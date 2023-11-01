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  4. Сан-Роке – Жирона – 1:2. Гениальный ассист Довбика. Видео голов и обзор
Испания
01 ноября 2023, 17:33 | Обновлено 01 ноября 2023, 18:03
1597
1

Сан-Роке – Жирона – 1:2. Гениальный ассист Довбика. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Кубка Испании

01 ноября 2023, 17:33 | Обновлено 01 ноября 2023, 18:03
1597
1
Сан-Роке – Жирона – 1:2. Гениальный ассист Довбика. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

1 ноября состоялся матч 1/64 финала Кубка Испании между командами «Сан-Роке» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу жиронцев.

Гости вырвали победу на 90+8-й минуте благодаря голу Савио.

Ассистом на бразильского форварда отметился украинец Артем Довбик. Украинский нападающий оставил мяч на своей половине поля, Савио подхватил его и оформил сольный голевой проход.

Кубок Испании. 1/64 финала. 1 ноября

Сан-Роке – Жирона – 1:2

Голы: Мицциан, 51 – Валери, 48, Савио, 90+8

Видеообзор матча:

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видео голов и обзор Жирона Кубок Испании по футболу Артем Довбик Савио Морейра Виктор Цыганков
Источник Sport.ua
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tato88
ahah))) тролі)) "геніальний")))
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