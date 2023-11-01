Сан-Роке – Жирона – 1:2. Гениальный ассист Довбика. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Кубка Испании
1 ноября состоялся матч 1/64 финала Кубка Испании между командами «Сан-Роке» и «Жирона». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу жиронцев.
Гости вырвали победу на 90+8-й минуте благодаря голу Савио.
Ассистом на бразильского форварда отметился украинец Артем Довбик. Украинский нападающий оставил мяч на своей половине поля, Савио подхватил его и оформил сольный голевой проход.
Кубок Испании. 1/64 финала. 1 ноября
Сан-Роке – Жирона – 1:2
Голы: Мицциан, 51 – Валери, 48, Савио, 90+8
Видеообзор матча:
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