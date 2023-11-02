Челси и гнилое наследие Абрамовича

В конце октября британская пресса сообщила о том, что с футбольного клуба «Челси» могут быть сняты очки и/или наложены санкции финансового характера (штрафы) за два трансфера, которые лондонский клуб осуществил более десяти лет назад – в августе 2013-го. Обе сделки непосредственно связаны с российским клубом «анжи» – речь о переходах бразильского вингера Виллиана и камерунского форварда Самюэля Это'о.

Примечательно, что санкции на «Челси» могут быть наложены после того, как консорциум во главе с Тоддом Боэли, который является владельцем «синих» с мая минувшего года, оповестил футбольные власти о том, что в сделках по Виллиану и Это'о есть скрытые выплаты. Новые владельцы столкнулись с проблемой при проведении тотального аудита клуба, после чего сразу же уведомили о ней руководство английской Премьер-лиги.

Финансовые отчеты «Челси» показывают, что клуб при трансферах Виллиана и Это'о осуществлял выплаты оффшорным компаниям и сомнительным российским организациям, причем делал это отдельно от задекларированных сумм. По официальным данным, Виллиан перебрался на «Стэмфорд Бридж» 28 августа 2013 года, за что его прежний клуб – «анжи» – получил компенсацию в размере 30 миллионов фунтов. Фактически такую же сумму махачкалинцы ранее заплатили «Шахтеру», когда в январе 2013-го активировали клаусулу Виллиана по контракту с «горняками», и переманили бразильца, затребовавшего трансфер в Европу и начавшего конфликтовать с руководством донецкого клуба.

Самюэль Это'о стал игроком «Челси» на следующий день после трансфера Виллиана – 29 августа 2013-го. Официально его переезд в Лондон из того же «анжи» состоялся на правах свободного агента, при том, что летом 2011-го российский клуб потратил на приобретение камерунца из миланского «Интера» чуть более 20 миллионов фунтов, и оформил с новичком контракт на три сезона.

На текущий момент АПЛ располагает данными, что сделки по Виллиану и Это'о были проведены с явными нарушениями к требованиям в области финансовой отчетности, которые предъявляются к клубам-участникам турнира.

Getty Images/Global Images Ukraine. Самюэль Это'о

Летом нынешнего года «Челси» удалось урегулировать подобную проблемную ситуацию с УЕФА, вследствие чего лондонский клуб пошел на мировое соглашение с организацией, согласившись на выплату штрафа в сумме 8,6 миллионов фунтов. Ранее инспекторы УЕФА выявили, что в период с 2012 по 2019 годы, когда клубом владел российский олигарх Роман Абрамович, «Челси» частично скрывал финансовую информацию о трансферной деятельности, что является нарушением правила УЕФА по лицензированию клубов и финансовому фейр-плей.

В связи с тем, что новые владельцы всячески сотрудничали с инспекторами и оказывали содействие УЕФА в том, чтобы установить все факты нарушений, а также обстоятельства, при которых они были допущены, сторонам удалось достичь мирового соглашения, и «Челси» избежал более серьезных проблем, ограничившись только штрафом в 8,6 миллионов фунтов.

В вопросе обнародованных ныне фактов, касающихся «черной бухгалтерии» по трансферам Виллиана и Это'о, УЕФА не может начать собственное расследование, так как это выходит за рамки пятилетнего срока исковой давности, которым руководствуются в организации. Однако для руководства английской Премьер-лиги подобных барьеров не существует, и оно намерено добиваться раскрытия всех деталей произошедшего.

Пока известно, что выплаты, касающиеся переходов Виллиана и Это'о из «анжи» в «Челси», касаются шести оффшорных компаний, названия которых в СМИ на данный момент не раскрываются, а также одного частного лица. Последний случай, как предполагается, связан с переводом денег непосредственно на счета члена семьи одного из указанных футболистов. Кроме того, существует обоснованное предположение, что через трансферы бразильца и камерунца прежние собственники «Челси» могли помогать тогдашнему владельцу «анжи» Сулейману Керимову, являющемуся также одним из российских олигархов путинской эпохи, легализировать в западных банках деньги, полученные преступным путем.

Именно летом 2013 года Керимов внезапно для многих решил существенно урезать финансирование «анжи». Официально причиной тому послужило недовольство результатами команды, вследствие чего клуб скоротечно распрощался со всеми топ-исполнителями калибра Виллиана и Это'о, причем последнего и вовсе согласился отпустить бесплатно, несмотря на имевшийся у махачкалинского клуба еще один год по контракту с камерунцем. Впоследствии «анжи» очень быстро покатился вниз по лигам, а летом минувшего года окончательно потерял профессиональный статус и был официально расформирован.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виллиан

Нынешнее руководство «Челси» уже выпустило официальное заявление по поводу сложившейся проблемной ситуации, в котором еще раз подчеркнуло, что не имеет отношения к указанным эпизодам.

«Эти проблемы появились еще до того, как клуб перешел в собственность нынешним владельцам. Они касаются организаций, которые предположительно контролировались бывшим собственником, и не имеют отношения к какому-либо лицу, которое в настоящее время находится в клубе. Группа нынешних владельцев «Челси» завершила покупку клуба 30 мая 2022 года. В ходе тщательной проверки перед завершением покупки консорциуму стало известно о потенциально неполной финансовой отчетности, касающейся ряда прежних трансферных операций, совершенных при предыдущем владельце клуба. Сразу после завершения покупки клуб самостоятельно сообщил об этих фактах всем компетентным футбольным регулирующим органам. В соответствии с основными принципами группы владельцев клуба по полному соблюдению требований и прозрачности, клуб активно помогал соответствующим регулирующим органам в их расследованиях и будет продолжать это делать», - сказано в заявлении.

На текущий момент, несмотря на противоречивую информацию по этому поводу, объективных доказательств, которые бы свидетельствовали, что Виллиан или Это'о знали о махинациях, осуществленных при их трансферах в «Челси», нет. Однако это вовсе не означает, что санкции не могут быть применены и к ним.

Особенно «под ударом» находится 35-летний бразилец, который ныне продолжает активные выступления – более того, выступает в английской Премьер-лиге за «Фулхэм». Что касается 42-летнего Самюэля Это'о, то он завершил карьеру в сентябре 2019 года, однако в настоящий момент также непосредственно связан с футболом, являясь президентом Камерунской федерации футбола. При этом, у экс-форварда «Челси» на родине ныне проблем хватает, так как его обвиняют в коррупции и организации договорных матчей, а еще один громкий скандал может окончательно уничтожить пока относительно непродолжительную (Самюэль руководит камерунским футболом с декабря 2021 года) функционерскую карьеру Это'о.

В «Челси» официально пока никак не комментируют потенциальные санкции, которые могут быть применены к клубу, однако очевидно одно – если боссы АПЛ решатся наказать «синих» снятием очков, то нынешний сезон, как и предыдущий, можно будет считать абсолютно потерянным для лондонцев с точки зрения реализации огромных амбиций новых владельцев. Совсем не на такой ход событий рассчитывал Маурисио Почеттино, когда соглашался возглавить команду летом. Да и наш Михаил Мудрик, переезжая в январе из «Шахтера» в Лондон, очевидно, никак не мог спрогнозировать появление «гнилого наследия Абрамовича», способного привести к куче проблем для «Челси»…