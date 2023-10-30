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Англия
30 октября 2023, 21:02 | Обновлено 30 октября 2023, 21:21
1564
0

Челси могут лишить очков за трансферы игроков из россии

Дело в трансферах Виллиана и Это'о

30 октября 2023, 21:02 | Обновлено 30 октября 2023, 21:21
1564
0
Челси могут лишить очков за трансферы игроков из россии
Getty Images/Global Images Ukraine. Тодд Боэли

С лондонского «Челси» могут снять очки или наложить на клуб штраф за 2 трансфера в 2013 году, сообщает британское издание The Times.

АПЛ начала расследование относительно трансферов Виллиана и Самюэля Это'о из махачкалинского «Анжи». Лондонский клуб обвиняют в выплатах организациям, которые не имели отношения к российскому клубу, а также в неофициальных выплатах членам семей игроков.

Это'о присоединился к «Челси» на правах свободного агента и забил 12 голов в 35 матчах. За Виллиана клуб из рф получил 35 миллионов евро, а бразилец стал знаковым для «синих» игроком, отыграв за клуб 339 матчей с 63 голами и 62 ассистами.

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Виллиан Самюэль Это'о Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Анжи Махачкала Тодд Боэли
Источник The Times
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