С лондонского «Челси» могут снять очки или наложить на клуб штраф за 2 трансфера в 2013 году, сообщает британское издание The Times.

АПЛ начала расследование относительно трансферов Виллиана и Самюэля Это'о из махачкалинского «Анжи». Лондонский клуб обвиняют в выплатах организациям, которые не имели отношения к российскому клубу, а также в неофициальных выплатах членам семей игроков.

Это'о присоединился к «Челси» на правах свободного агента и забил 12 голов в 35 матчах. За Виллиана клуб из рф получил 35 миллионов евро, а бразилец стал знаковым для «синих» игроком, отыграв за клуб 339 матчей с 63 голами и 62 ассистами.