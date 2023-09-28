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28 сентября 2023, 19:27 |
546
2

Карма за россию? Это’О обвиняют в коррупции и договорных матчах

Президент Федерации футбола Камеруна может покинуть свой пост

28 сентября 2023, 19:27 |
546
2
Карма за россию? Это’О обвиняют в коррупции и договорных матчах
Getty Images/Global Images Ukraine. Самюэль Это’О

Президент Федерации футбола Камеруна (ФФК) Самюэль Это’О в ближайшее время может быть вынужден покинуть свой пост. Его обвиняют в коррупции и организации договорных матчей.

Профессиональная футбольная лига Камеруна направила письмо в ФИФА с призывом отстранить Это’О от занимаемой должности. Легендарный форвард подозревается в хищении денежных средств федерации, а также в организации договорных матчей, поскольку он сотрудничал с одной из букмекерских контор.

Напомним, ранее ФФК, которой руководит Это’О, согласилась на проведение товарищеского матча с россией. Сам Это’О планирует посетить поединок в москве.

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Самюэль Это'о сборная Камеруна по футболу коррупция договорные матчи
Источник The Athletic
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Комментарии 2
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Юрий Щербань
Так ему и подано нигер продажный
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Выталкиватель парашутистов
Один к одному как и с нашим павелкой.... Только наша ПФЛ почему-то не пишет такие письма в УЕФА по-поводу коррупционный деяний этого предводителя ОПГ УАФ павелки.... Африканцы и тут нас обошли...
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