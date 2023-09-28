Карма за россию? Это’О обвиняют в коррупции и договорных матчах

Президент Федерации футбола Камеруна (ФФК) Самюэль Это’О в ближайшее время может быть вынужден покинуть свой пост. Его обвиняют в коррупции и организации договорных матчей.

Профессиональная футбольная лига Камеруна направила письмо в ФИФА с призывом отстранить Это’О от занимаемой должности. Легендарный форвард подозревается в хищении денежных средств федерации, а также в организации договорных матчей, поскольку он сотрудничал с одной из букмекерских контор.

Напомним, ранее ФФК, которой руководит Это’О, согласилась на проведение товарищеского матча с россией. Сам Это’О планирует посетить поединок в москве.