Карма за россию? Это’О обвиняют в коррупции и договорных матчах
Президент Федерации футбола Камеруна может покинуть свой пост
Президент Федерации футбола Камеруна (ФФК) Самюэль Это’О в ближайшее время может быть вынужден покинуть свой пост. Его обвиняют в коррупции и организации договорных матчей.
Профессиональная футбольная лига Камеруна направила письмо в ФИФА с призывом отстранить Это’О от занимаемой должности. Легендарный форвард подозревается в хищении денежных средств федерации, а также в организации договорных матчей, поскольку он сотрудничал с одной из букмекерских контор.
Напомним, ранее ФФК, которой руководит Это’О, согласилась на проведение товарищеского матча с россией. Сам Это’О планирует посетить поединок в москве.
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