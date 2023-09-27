12 октября в москве сборная Камеруна проведет товарищеский матч с россией. Президент Федерации футбола Камеруна (ФФК), легендарный Самуэль Это’О, собирается прилететь в столицу страны-агрессора на этот матч.

Эту информацию подтвердил генеральный секретарь ФФК Блез Джунан:

«Самюэль Это'О посетит товарищеский матч нашей команды в москве. Господин президент будет рад вернуться в россию и посмотреть на победу сборной Камеруна, ведь они выиграют, не правда ли? Мы хорошо знаем наших футболистов и полностью уверены в их силах», – цитируют Джунана российские СМИ.

Напомним, в августе Это’О принимал участие в благотворительном матче Game4Ukraine.