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  4. Самюэль Это’О собирается лететь в москву. В августе он играл в Game4Ukraine
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27 сентября 2023, 14:58 |
1106
0

Самюэль Это’О собирается лететь в москву. В августе он играл в Game4Ukraine

Сборная Камеруна сыграет с россией

27 сентября 2023, 14:58 |
1106
0
Самюэль Это’О собирается лететь в москву. В августе он играл в Game4Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine. Самюэль Это'О

12 октября в москве сборная Камеруна проведет товарищеский матч с россией. Президент Федерации футбола Камеруна (ФФК), легендарный Самуэль Это’О, собирается прилететь в столицу страны-агрессора на этот матч.

Эту информацию подтвердил генеральный секретарь ФФК Блез Джунан:

«Самюэль Это'О посетит товарищеский матч нашей команды в москве. Господин президент будет рад вернуться в россию и посмотреть на победу сборной Камеруна, ведь они выиграют, не правда ли? Мы хорошо знаем наших футболистов и полностью уверены в их силах», – цитируют Джунана российские СМИ.

Напомним, в августе Это’О принимал участие в благотворительном матче Game4Ukraine.

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Самюэль Это'о сборная Камеруна по футболу сборная россии по футболу Game4Ukraine
Источник Sport.ua
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