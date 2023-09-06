Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфер Сидорчука, успех волейболистов, золото и рекорд Желтякова
Другие новости
06 сентября 2023, 06:00 |
711
0

Трансфер Сидорчука, успех волейболистов, золото и рекорд Желтякова

Главные новости за 5 сентября на Sport.ua

06 сентября 2023, 06:00 |
711
0
Трансфер Сидорчука, успех волейболистов, золото и рекорд Желтякова
ФК Вестерло. Сергей Сидорчук

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 5 сентября

1А. ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
Один из лидеров покидает киевскую команду

1В. Стало известно, кто станет новым капитаном Динамо
Повязка достанется Виталию Буяльскому

2. Сборная Украины по волейболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы
В заключительном матче группы В подопечные Угиса Крастиньша победили Испанию 3:0

3. ВИДЕО. Желтяков завоевал олимпийскую лицензию в плавании с рекордом Украины
Украинец завоевал золото юниорского ЧМ

4. Гармаш прилетел в Хорватию на медосмотр в Осиеке
Экс-игрок «Динамо» вскоре подпишет контракт с новым клубом

5А. Гофф разобралась с Остапенко на пути в дебютный полуфинал US Open
19-летняя американка продолжает доминировать на кортах Северной Америки

5В. По пути Монфиса. Фритц в восьмой раз подряд проиграл Джоковичу
Новак в тринадцатый раз пробился в полуфинал US Open

6. Шапаренко не поможет сборной в сентябрьских матчах, довызван Пихаленок
Полузащитник сборной Украины не успел восстановиться от травмы

7 Журналист: несколько арбитров вызваны в полицию и отстранены от работы
Под подозрением 8 арбитров и ассистентов, а также 2 наблюдателя арбитража

8. Без сестер Музычук, но не без надежды!
В польском городе Быдгощ стартует женский командный чемпионат мира по шахматам

9. Биг Ром для Ромы: Лукаку получит последний шанс в столице Италии
Алексей Сливченко – о сделке, которая выглядит вынужденным шагом для обеих сторон

10. Серхио Рамос – красавчик. Но в его истории вряд ли будет хеппи-энд
Валерий Василенко – о возвращении Серхио в «Севилью»

По теме:
Победы в волейболе и футзале, Гармаш покинул Динамо, Береза и Кучер
Металлист 1925 спасен, у Зинченко не идет игра, возвращение Верняева
Третье поражение волейболистов, Свитолина покинула US Open, провал Мудрика
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Спасибо за все, капитан! Ультрас Динамо отреагировали на уход Сидорчука
Футбол | 06 сентября 2023, 00:32 3
Спасибо за все, капитан! Ультрас Динамо отреагировали на уход Сидорчука
Спасибо за все, капитан! Ультрас Динамо отреагировали на уход Сидорчука

Фанаты столичного клуба поблагодарили игрока за годы, проведенные в столичном клубе

Шахтер выиграл трансферный спор за Мироши у двух клубов из Англии
Футбол | 05 сентября 2023, 09:15 4
Шахтер выиграл трансферный спор за Мироши у двух клубов из Англии
Шахтер выиграл трансферный спор за Мироши у двух клубов из Англии

Известно, что на танзанийца претендовали две команды с Туманного Альбиона

Источник: сегодня Сергей Сидорчук покинет Динамо
Футбол | 05.09.2023, 15:17
Источник: сегодня Сергей Сидорчук покинет Динамо
Источник: сегодня Сергей Сидорчук покинет Динамо
Металлисту 1925 пришлось отменить спарринг
Футбол | 05.09.2023, 21:01
Металлисту 1925 пришлось отменить спарринг
Металлисту 1925 пришлось отменить спарринг
Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
Футбол | 05.09.2023, 17:25
Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
6 кандидатов в замену Кучеру. Кто возглавит Днепр-1
6 кандидатов в замену Кучеру. Кто возглавит Днепр-1
05.09.2023, 14:50 22
Футбол
Безнадежный боксер по прозвищу Босс одержал дебютную победу в 19-м бою
Безнадежный боксер по прозвищу Босс одержал дебютную победу в 19-м бою
04.09.2023, 10:43 20
Бокс
МУДРИК – Трубину: «Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь»
МУДРИК – Трубину: «Не очень рад тебя снова видеть, но что поделаешь»
05.09.2023, 00:19 31
Футбол
Конец длинной истории. Динамо расторгло контракт с Гармашем
Конец длинной истории. Динамо расторгло контракт с Гармашем
04.09.2023, 16:20 13
Футбол
Сборная Украины по волейболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы
Сборная Украины по волейболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы
05.09.2023, 19:14 30
Волейбол
Юрий БЕРЕЗА: «Кучер – это не тренер, а футбольное несчастье»
Юрий БЕРЕЗА: «Кучер – это не тренер, а футбольное несчастье»
04.09.2023, 15:22 19
Футбол
Без первой ракетки. Определена половина участниц 1/4 финала на US Open
Без первой ракетки. Определена половина участниц 1/4 финала на US Open
04.09.2023, 08:14 2
Теннис
Обидчица Свитолиной завершила выступления на US Open
Обидчица Свитолиной завершила выступления на US Open
04.09.2023, 20:55 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем