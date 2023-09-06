Трансфер Сидорчука, успех волейболистов, золото и рекорд Желтякова
Главные новости за 5 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 5 сентября
1А. ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
Один из лидеров покидает киевскую команду
1В. Стало известно, кто станет новым капитаном Динамо
Повязка достанется Виталию Буяльскому
2. Сборная Украины по волейболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы
В заключительном матче группы В подопечные Угиса Крастиньша победили Испанию 3:0
3. ВИДЕО. Желтяков завоевал олимпийскую лицензию в плавании с рекордом Украины
Украинец завоевал золото юниорского ЧМ
4. Гармаш прилетел в Хорватию на медосмотр в Осиеке
Экс-игрок «Динамо» вскоре подпишет контракт с новым клубом
5А. Гофф разобралась с Остапенко на пути в дебютный полуфинал US Open
19-летняя американка продолжает доминировать на кортах Северной Америки
5В. По пути Монфиса. Фритц в восьмой раз подряд проиграл Джоковичу
Новак в тринадцатый раз пробился в полуфинал US Open
6. Шапаренко не поможет сборной в сентябрьских матчах, довызван Пихаленок
Полузащитник сборной Украины не успел восстановиться от травмы
7 Журналист: несколько арбитров вызваны в полицию и отстранены от работы
Под подозрением 8 арбитров и ассистентов, а также 2 наблюдателя арбитража
8. Без сестер Музычук, но не без надежды!
В польском городе Быдгощ стартует женский командный чемпионат мира по шахматам
9. Биг Ром для Ромы: Лукаку получит последний шанс в столице Италии
Алексей Сливченко – о сделке, которая выглядит вынужденным шагом для обеих сторон
10. Серхио Рамос – красавчик. Но в его истории вряд ли будет хеппи-энд
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