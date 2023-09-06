Трансфер Сидорчука, успех волейболистов, золото и рекорд Желтякова

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 5 сентября

1А. ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло

Один из лидеров покидает киевскую команду

1В. Стало известно, кто станет новым капитаном Динамо

Повязка достанется Виталию Буяльскому

2. Сборная Украины по волейболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы

В заключительном матче группы В подопечные Угиса Крастиньша победили Испанию 3:0

3. ВИДЕО. Желтяков завоевал олимпийскую лицензию в плавании с рекордом Украины

Украинец завоевал золото юниорского ЧМ

4. Гармаш прилетел в Хорватию на медосмотр в Осиеке

Экс-игрок «Динамо» вскоре подпишет контракт с новым клубом

5А. Гофф разобралась с Остапенко на пути в дебютный полуфинал US Open

19-летняя американка продолжает доминировать на кортах Северной Америки

5В. По пути Монфиса. Фритц в восьмой раз подряд проиграл Джоковичу

Новак в тринадцатый раз пробился в полуфинал US Open

6. Шапаренко не поможет сборной в сентябрьских матчах, довызван Пихаленок

Полузащитник сборной Украины не успел восстановиться от травмы

7 Журналист: несколько арбитров вызваны в полицию и отстранены от работы

Под подозрением 8 арбитров и ассистентов, а также 2 наблюдателя арбитража



8. Без сестер Музычук, но не без надежды!

В польском городе Быдгощ стартует женский командный чемпионат мира по шахматам



9. Биг Ром для Ромы: Лукаку получит последний шанс в столице Италии

Алексей Сливченко – о сделке, которая выглядит вынужденным шагом для обеих сторон

10. Серхио Рамос – красавчик. Но в его истории вряд ли будет хеппи-энд

Валерий Василенко – о возвращении Серхио в «Севилью»