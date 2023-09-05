Стало известно, кто станет новым капитаном Динамо

Новым капитаном киевского «Динамо» станет Виталий Буяльский. Об этом сообщает ТаТоТаке. По информации источника, Андрей Ярмоленко станет одним из вице-капитанов «Динамо».

Напомним, необходимость назначения нового капитана у «Динамо» возникла после того, как команду покинул многолетний капитан Сергей Сидорчук. Он продолжит карьеру в бельгийском «Вестерло».

30-летний Буяльский находится в структуре «Динамо» с 2010 года, за первую команду дебютировал 26 мая 2013 года. Сезон 2013/2014 провел в аренде в «Говерле».