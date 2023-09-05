Стало известно, кто станет новым капитаном Динамо
Повязка достанется Виталию Буяльскому
Новым капитаном киевского «Динамо» станет Виталий Буяльский. Об этом сообщает ТаТоТаке. По информации источника, Андрей Ярмоленко станет одним из вице-капитанов «Динамо».
Напомним, необходимость назначения нового капитана у «Динамо» возникла после того, как команду покинул многолетний капитан Сергей Сидорчук. Он продолжит карьеру в бельгийском «Вестерло».
30-летний Буяльский находится в структуре «Динамо» с 2010 года, за первую команду дебютировал 26 мая 2013 года. Сезон 2013/2014 провел в аренде в «Говерле».
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