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Украина. Премьер лига
05 сентября 2023, 22:27 |
2384
11

Стало известно, кто станет новым капитаном Динамо

Повязка достанется Виталию Буяльскому

05 сентября 2023, 22:27 |
2384
11
Стало известно, кто станет новым капитаном Динамо
ФК Динамо. Виталий Буяльский

Новым капитаном киевского «Динамо» станет Виталий Буяльский. Об этом сообщает ТаТоТаке. По информации источника, Андрей Ярмоленко станет одним из вице-капитанов «Динамо».

Напомним, необходимость назначения нового капитана у «Динамо» возникла после того, как команду покинул многолетний капитан Сергей Сидорчук. Он продолжит карьеру в бельгийском «Вестерло».

30-летний Буяльский находится в структуре «Динамо» с 2010 года, за первую команду дебютировал 26 мая 2013 года. Сезон 2013/2014 провел в аренде в «Говерле».

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Виталий Буяльский Динамо Киев Сергей Сидорчук ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
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Комментарии 11
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BaZia
Один з не багатьох хто достойний грати за ДК! 
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+2
Cryos
Да, без господина Суркиса нет команды. НО.  Господину Суркису не жалко потратить 100.000 доляров пусть на африканцев. ОНи хорошие бегунки. Я заменю красникова, ок?)
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0
Cryos
Ну вот теперь заживем, сменили капитана. А то в чем была проблема ?) Ну блин..
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0
Alexander Киев
Що то  Що це   Поголів'я 
Дінама впєрьод! За Суркіса! За ОПЗЖ 
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0
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Gargantua
глупо
он слишком мягкий и пассивный.
выбор Луческу 
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0
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nivavn
додІк калинівський...
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-5
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vikkro
Симулянт №1 в команді !))
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-7
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