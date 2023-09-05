ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло

«Динамо» на официальном сайте объявило о переходе в бельгийский «Вестерло» полузащитника Сергея Сидорчука. Сообщается, что клуб согласился на просьбу игрока, который попросил отпустить его в зарубежный чемпионат.

32-летний Сидорчук подписал с «Вестерло» контракт на три сезона.

Игрок провел за «Динамо» 327 матчей и забил 21 гол. Выиграл три чемпионских титула, а также три Кубка Украины и три Суперкубка Украины. В составе сборной Украины провел 54 матча и забил три гола.

В еврокубках Сергей провел с капитанской повязкой 50 матчей, что является вторым показателем в истории клуба.

«Вестерло» после шести туров чемпионата Бельгии набрал 1 пункт и занимает предпоследнее место.