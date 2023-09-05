Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
Украина. Премьер лига
05 сентября 2023, 17:38 | Обновлено 05 сентября 2023, 17:58
3716
16

ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло

Один из лидеров покидает киевскую команду

05 сентября 2023, 17:38 | Обновлено 05 сентября 2023, 17:58
3716
16
ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
ФК Вестерло. Сергей Сидорчук

«Динамо» на официальном сайте объявило о переходе в бельгийский «Вестерло» полузащитника Сергея Сидорчука. Сообщается, что клуб согласился на просьбу игрока, который попросил отпустить его в зарубежный чемпионат.

32-летний Сидорчук подписал с «Вестерло» контракт на три сезона.

Игрок провел за «Динамо» 327 матчей и забил 21 гол. Выиграл три чемпионских титула, а также три Кубка Украины и три Суперкубка Украины. В составе сборной Украины провел 54 матча и забил три гола.

В еврокубках Сергей провел с капитанской повязкой 50 матчей, что является вторым показателем в истории клуба.

«Вестерло» после шести туров чемпионата Бельгии набрал 1 пункт и занимает предпоследнее место.

По теме:
Игорь СУРКИС: «Не мог отказать человеку, который 10 лет играл за клуб»
Шахтер объявил об аренде Тотовицкого в Колос
Соперник Шахтера по ЛЧ усилился: Антверпен подписал бека Аякса
Динамо Киев Вестерло Сергей Сидорчук трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 04 сентября 2023, 20:30 0
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу

В турнире участвуют 24 сборные, среди которых и Украина

Шахтер выиграл трансферный спор за Мироши у двух клубов из Англии
Футбол | 05 сентября 2023, 09:15 3
Шахтер выиграл трансферный спор за Мироши у двух клубов из Англии
Шахтер выиграл трансферный спор за Мироши у двух клубов из Англии

Известно, что на танзанийца претендовали две команды с Туманного Альбиона

Дальше – без лидера. Определились все участницы 1/4 финала US Open
Теннис | 05.09.2023, 07:56
Дальше – без лидера. Определились все участницы 1/4 финала US Open
Дальше – без лидера. Определились все участницы 1/4 финала US Open
Ливерпуль уже нашел замену для Салаха – это 20-летний талант из ПСВ
Футбол | 04.09.2023, 18:36
Ливерпуль уже нашел замену для Салаха – это 20-летний талант из ПСВ
Ливерпуль уже нашел замену для Салаха – это 20-летний талант из ПСВ
Журналист: «Ничего хорошего от следующих матчей сборной Украины не ожидаю»
Футбол | 05.09.2023, 13:48
Журналист: «Ничего хорошего от следующих матчей сборной Украины не ожидаю»
Журналист: «Ничего хорошего от следующих матчей сборной Украины не ожидаю»
Комментарии 16
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Тарік1994
Удачі, капітане! 
Ответить
+7
Xzibit11
Отлично, успехов
Ответить
+7
Darkness1984
Дякую за все капітане!!! Успіхів у новому клубі.
Тепер Бражко буде основним!!!
Ответить
+5
Swed
Ничего себе!    Это придётся сразу учить французский, нидерландский  и немецкий языки.  Некогда  играть даже будет.  Зато как умыл хлюпиков, которые ныли что Серёге пора куда то.   Вот он и приехал.)
Ответить
+1
Милан Милан
Показатель уровня. Средний клуб среднего чемпионата. Хотя и Сидорчук достаточно средний футболист. Титулов больше, чем уровня. Мне кажется, что он причастен к тому, что уровень динамо очень упал за последние 10 лет. До этого на его позиции посильнее люди играли.
Ответить
0
😼
Успіхів Сергій, хай щастить у новому клубі.
Ответить
0
Alexander Киев
Легенда
Ответить
0
Александр Пышненко
Заслужил. Да и время давать дорогу более молодым. 
Ответить
0
FunnyCat_____
Спасибо за все и удачи !
Ответить
0
PUMA
Какая сумма трансфера ?
Ответить
0
Swed
Правда у Вастерлоо в 6-ти играх  5 поражений и 1 ничья. 
  По пути Миколенко.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Alex86 1
wow! круто
Ответить
0
Gena Beliuy
ура
Ответить
-1
Умник
Спасибо кєп. Ураа игра будет быстрее
Ответить
-1
Андрей Залищук
нарешті, здихались баласта
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Скандал в Первой лиге. Судья отменил финальный свисток в матче Металлурга
Скандал в Первой лиге. Судья отменил финальный свисток в матче Металлурга
03.09.2023, 18:50 6
Футбол
Стало известно, сколько заработала Свитолина за US Open 2023
Стало известно, сколько заработала Свитолина за US Open 2023
03.09.2023, 16:18 3
Теннис
Почему Ливерпуль ошибся, отказавшись продать Салаха за 150 миллионов фунтов
Почему Ливерпуль ошибся, отказавшись продать Салаха за 150 миллионов фунтов
04.09.2023, 13:05 9
Футбол
Головокружительное завершение. Арсенал в зрелищном стиле дожал Ман Юнайтед
Головокружительное завершение. Арсенал в зрелищном стиле дожал Ман Юнайтед
03.09.2023, 20:40 18
Футбол
Карл ФРОЧ: «Усик разнес Джойса в пух и прах»
Карл ФРОЧ: «Усик разнес Джойса в пух и прах»
04.09.2023, 11:18 1
Бокс
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Полесье вышло на 2-е место
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Полесье вышло на 2-е место
03.09.2023, 23:12 11
Футбол
Свёнтек прокомментировала потерю статуса первой ракетки мира
Свёнтек прокомментировала потерю статуса первой ракетки мира
04.09.2023, 09:20 1
Теннис
Юрий БЕРЕЗА: «Кучер – это не тренер, а футбольное несчастье»
Юрий БЕРЕЗА: «Кучер – это не тренер, а футбольное несчастье»
04.09.2023, 15:22 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем