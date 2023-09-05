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  4. Шапаренко не поможет сборной в сентябрьских матчах, довызван Пихаленок
Чемпионат Европы
05 сентября 2023, 12:51 | Обновлено 05 сентября 2023, 13:16
1745
2

Шапаренко не поможет сборной в сентябрьских матчах, довызван Пихаленок

Полузащитник сборной Украины не успел восстановиться от травмы

05 сентября 2023, 12:51 | Обновлено 05 сентября 2023, 13:16
1745
2
Шапаренко не поможет сборной в сентябрьских матчах, довызван Пихаленок
УАФ. Николай Шапаренко

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко не успевает восстановиться к матчам отбора Евро-2024 с Англией и Италией.

В поединке квалификации Лиги конференций с «Бешикташем» Шапаренко получил повреждение сухожилия двуглавой мышцы бедра. После обследования в лагере сборной оказалось, что для восстановления игроку понадобится около трех недель. Николай сегодня покинул расположение главной команды страны, желаем ему скорейшего восстановления и возвращения к игровым кондициям!

В то же время из резервного списка в основной переведен другой игрок середины поля – Александр Пихаленок из СК «Днепр-1», который сегодня же прибудет в лагерь сине-желтых в Тшебнице.

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Николай Шапаренко Александр Пихаленок сборная Украины по футболу травма травма бедра Евро-2024
Источник Украинская ассоциация футбола
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Александр
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Умник
Отлично он важнее в играх за Динамо.
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