Шапаренко не поможет сборной в сентябрьских матчах, довызван Пихаленок

Полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко не успевает восстановиться к матчам отбора Евро-2024 с Англией и Италией.

В поединке квалификации Лиги конференций с «Бешикташем» Шапаренко получил повреждение сухожилия двуглавой мышцы бедра. После обследования в лагере сборной оказалось, что для восстановления игроку понадобится около трех недель. Николай сегодня покинул расположение главной команды страны, желаем ему скорейшего восстановления и возвращения к игровым кондициям!

В то же время из резервного списка в основной переведен другой игрок середины поля – Александр Пихаленок из СК «Днепр-1», который сегодня же прибудет в лагерь сине-желтых в Тшебнице.