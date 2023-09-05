По пути Монфиса. Фритц в восьмой раз подряд проиграл Джоковичу

Второй номер мирового рейтинга Новак Джокович пробился в 1/2 финала Открытого чемпионата США по теннису.

В четвертьфинале серб разобрался с Тейлором Фритцем из США (№9 ATP).

US Open. 1/4 финала

Новак Джокович (Сербия) – Тейлор Фритц (США) – 6:1, 6:4, 6:4

Это была восьмая встреча теннисистов, Джокович выиграл все матчи. Отметим, что серб сыграл 13-й раз на этой стадии американского мейджора, каждый раз проходя дальше.

Для Джоковича это будет 47-й полуфинал турниров Grand Slam, по этому показателю он стал единоличным лидером, обойдя Роджера Федерера (46).

В следующем раунде Новак сыграет против Фрэнсиса Тиафо (№10 ATP) или Бена Шелтона (№47 ATP).

Отметим, что Гаэль Монфис проиграл Джоковичу все 19 очных матчей.