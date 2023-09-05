По пути Монфиса. Фритц в восьмой раз подряд проиграл Джоковичу
Новак в тринадцатый раз пробился в полуфинал US Open
Второй номер мирового рейтинга Новак Джокович пробился в 1/2 финала Открытого чемпионата США по теннису.
В четвертьфинале серб разобрался с Тейлором Фритцем из США (№9 ATP).
US Open. 1/4 финала
Новак Джокович (Сербия) – Тейлор Фритц (США) – 6:1, 6:4, 6:4
Это была восьмая встреча теннисистов, Джокович выиграл все матчи. Отметим, что серб сыграл 13-й раз на этой стадии американского мейджора, каждый раз проходя дальше.
Для Джоковича это будет 47-й полуфинал турниров Grand Slam, по этому показателю он стал единоличным лидером, обойдя Роджера Федерера (46).
В следующем раунде Новак сыграет против Фрэнсиса Тиафо (№10 ATP) или Бена Шелтона (№47 ATP).
Отметим, что Гаэль Монфис проиграл Джоковичу все 19 очных матчей.
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