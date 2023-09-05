Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. По пути Монфиса. Фритц в восьмой раз подряд проиграл Джоковичу
US Open
05 сентября 2023, 23:27 | Обновлено 06 сентября 2023, 00:22
373
0

По пути Монфиса. Фритц в восьмой раз подряд проиграл Джоковичу

Новак в тринадцатый раз пробился в полуфинал US Open

05 сентября 2023, 23:27 | Обновлено 06 сентября 2023, 00:22
373
0
По пути Монфиса. Фритц в восьмой раз подряд проиграл Джоковичу
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Второй номер мирового рейтинга Новак Джокович пробился в 1/2 финала Открытого чемпионата США по теннису.

В четвертьфинале серб разобрался с Тейлором Фритцем из США (№9 ATP).

US Open. 1/4 финала
Новак Джокович (Сербия) – Тейлор Фритц (США) – 6:1, 6:4, 6:4

Это была восьмая встреча теннисистов, Джокович выиграл все матчи. Отметим, что серб сыграл 13-й раз на этой стадии американского мейджора, каждый раз проходя дальше.

Для Джоковича это будет 47-й полуфинал турниров Grand Slam, по этому показателю он стал единоличным лидером, обойдя Роджера Федерера (46).

В следующем раунде Новак сыграет против Фрэнсиса Тиафо (№10 ATP) или Бена Шелтона (№47 ATP).

Отметим, что Гаэль Монфис проиграл Джоковичу все 19 очных матчей.

По теме:
Коко ГОФФ – о претензиях Остапенко к расписанию: «Я могу понять ее»
Алена ОСТАПЕНКО: «Была уверена, что буду играть в вечерней сессии»
Тони НАДАЛЬ: «Общий уровень нынешних теннисистов разочаровывает»
Тейлор Фритц Новак Джокович US Open 2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дальше – без лидера. Определились все участницы 1/4 финала US Open
Теннис | 05 сентября 2023, 07:56 6
Дальше – без лидера. Определились все участницы 1/4 финала US Open
Дальше – без лидера. Определились все участницы 1/4 финала US Open

Турнир в Нью-Йорке продолжается без первого номера рейтинга – Иги Свентек из Польши

Гофф разобралась с Остапенко на пути в дебютный полуфинал US Open
Теннис | 05 сентября 2023, 20:22 9
Гофф разобралась с Остапенко на пути в дебютный полуфинал US Open
Гофф разобралась с Остапенко на пути в дебютный полуфинал US Open

19-летняя американка продолжает доминировать на кортах Северной Америки

Шахтер выиграл трансферный спор за Мироши у двух клубов из Англии
Футбол | 05.09.2023, 09:15
Шахтер выиграл трансферный спор за Мироши у двух клубов из Англии
Шахтер выиграл трансферный спор за Мироши у двух клубов из Англии
ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
Футбол | 05.09.2023, 17:38
ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
ОФИЦИАЛЬНО. Сидорчук перешел из Динамо в Вестерло
Алькарас, Джокович, Шелтон и еще пять игроков вышли в четвертьфинал US Open
Теннис | 05.09.2023, 13:05
Алькарас, Джокович, Шелтон и еще пять игроков вышли в четвертьфинал US Open
Алькарас, Джокович, Шелтон и еще пять игроков вышли в четвертьфинал US Open
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
05.09.2023, 19:20
Волейбол
6 кандидатов в замену Кучеру. Кто возглавит Днепр-1
6 кандидатов в замену Кучеру. Кто возглавит Днепр-1
05.09.2023, 14:50 20
Футбол
ВАН ГАЛ: «Все было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира»
ВАН ГАЛ: «Все было спланировано. Месси должен был стать чемпионом мира»
05.09.2023, 12:25 6
Футбол
Ливерпуль уже нашел замену для Салаха – это 20-летний талант из ПСВ
Ливерпуль уже нашел замену для Салаха – это 20-летний талант из ПСВ
04.09.2023, 18:36 3
Футбол
Сборная Украины по волейболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы
Сборная Украины по волейболу вышла в 1/8 финала чемпионата Европы
05.09.2023, 19:14 28
Волейбол
Почему Ливерпуль ошибся, отказавшись продать Салаха за 150 миллионов фунтов
Почему Ливерпуль ошибся, отказавшись продать Салаха за 150 миллионов фунтов
04.09.2023, 13:05 10
Футбол
Карл ФРОЧ: «Усик разнес Джойса в пух и прах»
Карл ФРОЧ: «Усик разнес Джойса в пух и прах»
04.09.2023, 11:18 2
Бокс
Обидчица Свитолиной завершила выступления на US Open
Обидчица Свитолиной завершила выступления на US Open
04.09.2023, 20:55 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем