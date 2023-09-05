Гофф разобралась с Остапенко на пути в дебютный полуфинал US Open
19-летняя американка продолжает доминировать на кортах Северной Америки
Шестая ракетка мира Коко Гофф стала первой полуфиналисткой Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном рязряде.
В 1/4 финала она в двух сетах разобралась с Аленой Остапенко из Латвии (№21 WTA).
US Open. 1/4 финала
Коко Гофф (США) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:0, 6:2
Это была третья встреча теннисисток, Коко выиграла во второй раз. Гофф второй раз подряд играла в четвертьфинале US Open, но впервые в карьере пробилась в четверку сильнейших.
В следующем раунде американка сыграет против Сораны Кырсти (№30 WTA) или Каролины Муховой (№10 WTA).
Отметим, что после Уимблдона Гофф выиграла 16 из 17 матчей. Травяной мейджор остался единственным турниром Grand Slam, на котором американская тинейджерка не доходила до полуфинала.
Остапенко в предыдущем матче выбила первую ракетку мира Игу Свёнтек.
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