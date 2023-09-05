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US Open
05 сентября 2023, 20:22 | Обновлено 05 сентября 2023, 21:47
1871
7

Гофф разобралась с Остапенко на пути в дебютный полуфинал US Open

19-летняя американка продолжает доминировать на кортах Северной Америки

05 сентября 2023, 20:22 | Обновлено 05 сентября 2023, 21:47
1871
7
Гофф разобралась с Остапенко на пути в дебютный полуфинал US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

Шестая ракетка мира Коко Гофф стала первой полуфиналисткой Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном рязряде.

В 1/4 финала она в двух сетах разобралась с Аленой Остапенко из Латвии (№21 WTA).

US Open. 1/4 финала
Коко Гофф (США) – Алена Остапенко (Латвия) – 6:0, 6:2

Это была третья встреча теннисисток, Коко выиграла во второй раз. Гофф второй раз подряд играла в четвертьфинале US Open, но впервые в карьере пробилась в четверку сильнейших.

В следующем раунде американка сыграет против Сораны Кырсти (№30 WTA) или Каролины Муховой (№10 WTA).

Отметим, что после Уимблдона Гофф выиграла 16 из 17 матчей. Травяной мейджор остался единственным турниром Grand Slam, на котором американская тинейджерка не доходила до полуфинала.

Остапенко в предыдущем матче выбила первую ракетку мира Игу Свёнтек.

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Коко Гофф Алена Остапенко US Open 2023
Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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Sashamar
Іга потроху перетворюється на Серену . Тобто та, котра виграє у Швьонтек, неодмінно програє в наступному колі 
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-2
sirjoga
Ох і талановита
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-3
Андрей Залищук
в цій ситуації шкода більше Ігу, вона напевне в шоці від Альони, що їй програла, а та в свою чергу так влетіла Корі
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-7
33may
Мавр сделал свое дело,Мавр может уходить, самое главное что полячка в ауте
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-8
KirTheKing
обычный слив игрока, который представляет страну третьего мира, в игре против американки. тем более на их домашнем турнире. тем более номеру 2 в сша. тем более в четвертьфинале. так дешевле будет и безопаснее, для игрока из страны третьего мира.. а не послушаешься, могут быть большие проблемы..))
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-10
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