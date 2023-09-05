Украина. Премьер лига05 сентября 2023, 20:26 |
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Гармаш прилетел в Хорватию на медосмотр в Осиеке
Экс-игрок «Динамо» вскоре подпишет контракт с новым клубом
05 сентября 2023, 20:26 |
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Бывший полузащитник «Динамо» Киев Денис Гармаш сегодня, 5 сентября прибыл в хорватский Осиек. Об этом сообщают местные СМИ.
Переход 33-летнего хавбека в «Осиек» находится на завершающей стадии. На завтра, 6 сентября запланирован медосмотр украинского полузащитника в новом клубе.
Денис Гармаш расторг контракт с «Динамо» Киев вчера, 4 сентября. Однако сначала полузащитник не мог получить разрешение на выезд из Украины в условиях военного положения. Его соглашение с киевским клубом было рассчитано до 2025 года.
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Комментарии 6
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Норм так, для звичайних людей розширили перелік невиїздних, а тут все добре
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Як людина з інвалідністю виїхав)
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Нужно было начать,что все равны... Независимо от того, спортсмены или звёзды...Все равны..И тогда был бы порядок..Если бы и дети чиновников,меценатов,сами меценаты были бы в ЗСУ..А так.. Шоу для бедных
Нападающий испанской "Жироны" Артем Довбик и голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин, оба играющие в составе сборной Украины, попали в список Министерства молодежи и спорта, где перечислены спортсмены, покинувшие территорию Украины и не вернувшиеся во время войны из согласованных заграничных командировок.Этот список министерство ведет совместно с Госпогранслужбой, в нем находятся 293 человека.
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