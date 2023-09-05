Гармаш прилетел в Хорватию на медосмотр в Осиеке

Бывший полузащитник «Динамо» Киев Денис Гармаш сегодня, 5 сентября прибыл в хорватский Осиек. Об этом сообщают местные СМИ.

Переход 33-летнего хавбека в «Осиек» находится на завершающей стадии. На завтра, 6 сентября запланирован медосмотр украинского полузащитника в новом клубе.

Денис Гармаш расторг контракт с «Динамо» Киев вчера, 4 сентября. Однако сначала полузащитник не мог получить разрешение на выезд из Украины в условиях военного положения. Его соглашение с киевским клубом было рассчитано до 2025 года.