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  4. Конец длинной истории. Динамо расторгло контракт с Гармашем
Украина. Премьер лига
04 сентября 2023, 16:20 | Обновлено 04 сентября 2023, 16:44
4985
7

Конец длинной истории. Динамо расторгло контракт с Гармашем

Денис Гармаш теперь находится в статусе свободного агента

04 сентября 2023, 16:20 | Обновлено 04 сентября 2023, 16:44
4985
7
Конец длинной истории. Динамо расторгло контракт с Гармашем
Википедия. Денис Гармаш

33-летний полузащитник Денис Гармаш и киевское «Динамо» расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает Динамо Киев Inside.

Это может означать, что переход в «Осиек» произойдет совсем скоро.

Денис Гармаш присоединился к столичной команде в январе 2007 года. Он провел в системе клуба более 15 лет, лишь однажды уйдя из нее на правах аренды – в январе 2020 года поехал в «Ризерспор» на пол года.

На счету украинца 361 матч за взрослую команду, 54 гола и 45 ассистов. Еще 28 игр он провел за вторую команду киевлян.

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Комментарии 7
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Віталій Дубенський
От тепер постає питання, як його можуть випустити з України? Чи він уже за кордоном?
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Ossa8860
Салют Денису!
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+1
Gargantua
минус самая большая зп в команде. на очереди Сидорчук
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0
coba777
Зараз наче прийняли новий закон. Хвороба "Футболіст" не звільняє від ЗСУ.
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0
Vitason
Вот и кончилась красивая жизнь!!
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0
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Теннис
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