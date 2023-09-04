Конец длинной истории. Динамо расторгло контракт с Гармашем

33-летний полузащитник Денис Гармаш и киевское «Динамо» расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает Динамо Киев Inside.

Это может означать, что переход в «Осиек» произойдет совсем скоро.

Денис Гармаш присоединился к столичной команде в январе 2007 года. Он провел в системе клуба более 15 лет, лишь однажды уйдя из нее на правах аренды – в январе 2020 года поехал в «Ризерспор» на пол года.

На счету украинца 361 матч за взрослую команду, 54 гола и 45 ассистов. Еще 28 игр он провел за вторую команду киевлян.