Конец длинной истории. Динамо расторгло контракт с Гармашем
Денис Гармаш теперь находится в статусе свободного агента
33-летний полузащитник Денис Гармаш и киевское «Динамо» расторгли контракт по обоюдному согласию, сообщает Динамо Киев Inside.
Это может означать, что переход в «Осиек» произойдет совсем скоро.
Денис Гармаш присоединился к столичной команде в январе 2007 года. Он провел в системе клуба более 15 лет, лишь однажды уйдя из нее на правах аренды – в январе 2020 года поехал в «Ризерспор» на пол года.
На счету украинца 361 матч за взрослую команду, 54 гола и 45 ассистов. Еще 28 игр он провел за вторую команду киевлян.
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