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  4. Трансфер отменяется? Гармаш пока не может получить разрешение на выезд
Украина. Премьер лига
04 сентября 2023, 13:29 | Обновлено 04 сентября 2023, 13:30
2290
7

Трансфер отменяется? Гармаш пока не может получить разрешение на выезд

Переход Дениса в «Осиек» под угрозой срыва

04 сентября 2023, 13:29 | Обновлено 04 сентября 2023, 13:30
2290
7
Трансфер отменяется? Гармаш пока не может получить разрешение на выезд
ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Трансфер 33-летнего полузащитника киевского «Динамо» Дениса Гармаша в «Осиек» может не состояться, несмотря на полную договоренность между клубами и игроком.

Ветеран столичного клуба пока не получил разрешение на выезд из Украины, сообщает издание Glas Slavonije. Тем не менее, ставить точку в этой трансферной истории еще рано, ведь работа над этим вопросом ведется.

Денис Гармаш за свою длинную футбольную карьеру дорос до национальной сборной Украины. В ее составе он провел 31 матч, забив 2 гола. Дебют произошел в далеком 2011 году.

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Источник: вингер Динамо сегодня покинет клуб
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Источник Sport.ua
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Сергей Кашура
На фронт його...
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0
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Выталкиватель парашутистов
А помочь своей стране на фронте - слабо? Пусть берет пример с Беланова, Ломаченка, Усика, которые с оружием в руках, не жалея живота своего, под ежеминутными артобстрелами, отвоевывают у врага  метр за метром родную землю....
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-1
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⬆️
Пусть пока в институт поступит.
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-1
Владислав Рейский
матчей за сборную мало как для авансов ему
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-1
Владислав Антонов
Доускладняють життя, шо ще Майдан-2013/14 буде квіточками. Терпіння народу не безмежне.
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-2
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