Трансфер отменяется? Гармаш пока не может получить разрешение на выезд

Трансфер 33-летнего полузащитника киевского «Динамо» Дениса Гармаша в «Осиек» может не состояться, несмотря на полную договоренность между клубами и игроком.

Ветеран столичного клуба пока не получил разрешение на выезд из Украины, сообщает издание Glas Slavonije. Тем не менее, ставить точку в этой трансферной истории еще рано, ведь работа над этим вопросом ведется.

Денис Гармаш за свою длинную футбольную карьеру дорос до национальной сборной Украины. В ее составе он провел 31 матч, забив 2 гола. Дебют произошел в далеком 2011 году.