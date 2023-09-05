Серхио Рамос – красавчик. Но в его истории вряд ли будет хеппи-энд

Если бы Серхио Рамос пошел по проторенной тропинке, которая уже и не тропинка вовсе, а настоящий автобан, и поехал ставить точку в своей восхитительной карьере в Саудовскую Аравию или Турцию, ему никто бы и кривого слова не сказал. Не то что кинул камень в его огород. За почти двадцать лет на высочайшем уровне неистовый андалусиец смог не только выиграть все возможные командные трофеи, но и закрепить за собой статус настоящего мужика.

Нередко его мужицкий статус затевал гортанный спор с иным статусом Рамоса – грубияна. Но, как водится в подобных случаях, одно другому не мешает. А в случае нашем – наоборот, дополняет красоту картины. Настоящий защитник. Настоящий капитан. Настоящий футболист. Настоящий чемпион. Ну, и так далее. Это все – о Серхио Рамосе.

Но даже над истинными ценностями время властно. После не очень красивого расставания с «Реалом» (центрбек явно заслуживал на большее), карьерный рост Рамоса закончился. В «ПСЖ» он прочно обосновал скамейку для запасных. И менял ее на место в составе парижского гранда не так часто, как хотелось бы.

С окончанием срока контракта Серхио Рамоса с «Парижем», стало очевидно, что в столице Франции он не останется. На него там уже не рассчитывали. Вот тогда на горизонте и замаячила пока что живее всех живых Саудовская Аравия. И тоже весьма бодренькая Турция.

Испанским ветераном активно интересовался недавний соперник нашего «Динамо» в плей-офф Лиги конференций – «Бешикташ». Но еще более активно Рамоса сватали в «Галатасарай». Поговаривали, что чемпионы Турции были готовы подписать опытнейшего центрального защитника «под Лигу чемпионов», выделив ему в год десять миллионов евро.



ФК Севилья. Серхио Рамос

Саудиты в этом плане пошли еще дальше. 20 миллионов евро: если вверить СМИ, именно столько был готов платить «Аль-Иттифак» звездному испанцу.

И, опять-таки, если верить разным инсайдам, а не верить им оснований нет, то саудовский клуб и Серхио Рамос практически были готовы подписать двухлетнее соглашение, которое бывший капитан сборной Испании и «Реала» мог в любое время разорвать в одностороннем порядке.

Однако «перетравить» еще одного «столпа» европейского футбола саудовским толстосумам не удалось. В самый последний момент Рамос показал фак «Аль-Иттифаку» - уж извините меня за столь примитивный каламбур.

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Неожиданно – и это действительно так – на горизонте Рамоса замаячил его родной клуб – «Севилья». И Серхио не сомневался ни минуты: он твердо решил вернуться домой. Потеряв в жаловании в разы. Точнее, в десятки раз. Если в Саудовской Аравии ему были готовы платить 20 миллионов в год, то «Севилья» готова платить чуть больше миллиона. Да и контракт андалусийцы предложили всего на один сезон. Но Рамосу этого вполне хватило, чтобы вернуться на круги своя.

Интересно, что испанские СМИ намекали на возможное возвращение Серхио Рамоса в «Севилью» еще в конце прошлого сезона, когда стало понятно, что «ПСЖ» не будет продлевать соглашение с испанцем, и он получит статус свободного агента.

Чуть ранее по похожей схеме в «Севилью» вернулся еще один знаковый для команды футболист – Иван Ракитич, который оказался ненужным «Барселоне». Настал черед и для Рамоса?



ФК Севилья. Серхио Рамос

Но тогда, в начале лета, президент «Севильи» Хосе Кастро относительно возможного трансфера Серхио Рамоса высказался однозначно резко. Дескать, он не нужен команде, он нам не подходит.

Однако жизнь, особенно футбольная, штука слишком быстротечная. И непредсказуемая. Кто бы мог подумать, что Луческу будет тренировать «Динамо». Или что Фигу будет играть за «Реал».

Вряд ли кто-то мог предположить, что действующий обладатель Кубка Лиги Европы так неудачно стартует в чемпионате Испании. После трех туров севильцы прочно обосновались на двадцатом (последнем) месте в турнирной таблице. В их «активе» - ноль очков. И восемь пропущенных мячей.

Такой провал не в последнюю очередь связан с травмами сразу обоих основных центрбеков – Ньянзу и Маркао. Хотя, если вещи называть своими именами, то нынешняя «Севилья» явно не дотягивает до уровня гранда Ла Лиги. В лучшем случае – середняк.

Почему так случилось – тема отдельного разговора. Сейчас просто констатируем, что «красно-белым» срочно понадобился центральный защитник. И такового они нашли в лице своего воспитанника Серхио Рамоса. Серхио Рамос с благодарностью принял приглашение.

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Уроженец Севильи Серхио Рамос дебютировал за родную команду почти двадцать лет назад – в начале 2004-го. В следующем сезоне молодой защитник, выделявшийся отменной физической формой, фантастическим дальним ударом и безупречной игрой на «втором этаже», стал безоговорочным основным футболистом «Севильи».



ФК Севилья. Серхио Рамос (справа) и Хесус Навас

Более того, Рамоса тогда в один голос признали главным открытием Примеры. Дебютировал он и в национальной сборной Испании.

Сложно сказать, кто из европейских грандов не входил в список желающих приобрести молодое дарование «Севильи». В итоге больше всех преуспел «Реал», президент которого лично настоял на переходе.

Флорентино Перес был настолько впечатлен яркой игрой Рамоса, а еще больше – его фантастическим голом в ворота именно «Мадрида» (сильнейшим ударом метров с 35-ти), что за любую цену хотел ангажировать молодого центрбека.

И за полчаса (!) до закрытия летнего трансферного окна 2005 года Серхио Рамос перешел в «Реал». Перешел, чтобы стать настоящей иконой для «сливочных».

А вот фаны «Севильи» очень негативно отреагировали тогда на уход Рамоса из команды. Его даже «Иудой» называли.

Спустя 18 лет Серхио Рамос возвращается туда, где началась его футбольная карьера, где взошла его футбольная звезда. Хочется надеяться, что он найдет общий язык с болельщиками «красно-белых». Точнее, в это охотно верится, зная его авторитет, характер и харизму.

А вот в игровые подвиги Рамоса на новом-старом месте верится, к сожалению, с трудом. Еще в последний сезон в «Реале» (2020/2021) он потерял статус основного игрока. В первую очередь это связано с травмами, а во вторую – со сложным характером футболиста.

Толком не играл испанец и в «Пари Сен-Жермен». Перестал вызываться и в сборную Испании. В общем, в последние три сезона он играл очень мало. И именно игровой практики может не хватить ветерану, чтобы войти второй раз в ту же воду. Все-таки 37 лет – очень много, чтобы быть конкурентным в одной из самых интенсивных лиг мира.

Хотя, учитывая травмы конкурентов Рамоса, Мендилибар наверняка будет давать ему шанс в основе. Сможет ли Серхио этим шансом воспользоваться? Ну, посмотрим. Учитывая нынешнее незавидное турнирное положение «Севильи», хуже уже точно быть не может.

А вот что касается в целом его возвращения на «Писхуан», то это однозначно очень достойная и красивая история. История настоящего футболиста и мужика, у которого все в порядке и с памятью, и с яйцами.