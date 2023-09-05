Журналист: несколько арбитров вызваны в полицию и отстранены от работы

Днепровское управление полиции города Киева для проведения следственных действий вызвало несколько украинских футбольных арбитров и ассистентов, а также двух наблюдателей арбитража.

Журналист Константин Андриюк в своем телеграм-канале сообщил, что речь идет о фигурантах двух матчей Первой лиги сезон-2017/2018 «Жемчужина» – «Рух» и «Колос» – «Полтава». Это арбитры и ассистенты Дмитрий Кривушкин, Геннадий Литвинов, Евгений Гашков, Евгений Петренко, Юрий Иванов, Денис Романов, Андрей Семенов, Александр Соловьян, а также наблюдатели арбитража Виталий Дяденко и Евгений Абросимов.

Все официальные лица, которые работали на упомянутых матчах, вызваны в полицию в ходе досудебного расследования в рамках уголовного производства по ст. 190, ч.3 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники».

Комитет арбитров УАФ отреагировал на обращение из полиции оперативно и официально уведомил всех упомянутых сотрудников об отстранении от исполнения обязанностей на время проведения следственных действий.