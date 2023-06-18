Сборная – в Трнаве, критика Луческу, завершен 3-й тур отбора к Евро-2024

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 17 июня.

1. Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 3-го тура отбора к Евро-2024

17 июня состоялись заключительные матчи 3-го тура квалификации Евро-2024

2. Румынские СМИ раскрыли финансовое состояние Мирчи Луческу

Наставник «Динамо» входит в топ-10 самых богатых людей в румынском футболе

3. ФОТО. Сборная Украины прибыла в Трнаву на матч против команды Мальты

19 июня команду Сергея Реброва ждет матч квалификации Евро-2024 с Мальтой

4. Проблема Лунина в Реале. Тренеру игрок не нужен, Андрей уходить не хочет

Что делать Андрею?

5. Стало известно, кем служит Ващук в Национальной гвардии Украины

Бывший защитник сборной недавно принял решение пойти защищать страну от российских окупантов

6. БЛОХИН: «Продажная прокурорско-судебная кучка клерков изнасиловала футбол»

Бывший украинский футболист и тренер – про арест Павелко

7А. Ястремская разгромила Цуренко в отборе к травяному турниру в Бирмингеме

Даяна в двух сетах справилась с Лесей

7Б. Сачко в двух сетах обыграл чилийца и вышел в финал турнира в Братиславе

Виталий выиграл у Томаса Барриоса Веры за 1 час и 56 минут

8. Ферстаппен взял дождевой поул в Канаде, Хюлькенберг и Алонсо – в топ-3

Состоялась мокрая квалификация в Канаде

9. 5 игроков, возвращающихся после аренды, которые могут усилить Динамо

Перед тем, как выходить на рынок, «бело-синим» стоит приглядеться к внутренним резервам…

10. Раньше у нашей сборной был гонор. Сейчас есть яйца

Валерий Василенко – о сумасшедшем камбэке команды Реброва