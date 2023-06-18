Сборная – в Трнаве, критика Луческу, завершен 3-й тур отбора к Евро-2024
Главные новости за 17 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 17 июня.
1. Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 3-го тура отбора к Евро-2024
17 июня состоялись заключительные матчи 3-го тура квалификации Евро-2024
2. Румынские СМИ раскрыли финансовое состояние Мирчи Луческу
Наставник «Динамо» входит в топ-10 самых богатых людей в румынском футболе
3. ФОТО. Сборная Украины прибыла в Трнаву на матч против команды Мальты
19 июня команду Сергея Реброва ждет матч квалификации Евро-2024 с Мальтой
4. Проблема Лунина в Реале. Тренеру игрок не нужен, Андрей уходить не хочет
Что делать Андрею?
5. Стало известно, кем служит Ващук в Национальной гвардии Украины
Бывший защитник сборной недавно принял решение пойти защищать страну от российских окупантов
6. БЛОХИН: «Продажная прокурорско-судебная кучка клерков изнасиловала футбол»
Бывший украинский футболист и тренер – про арест Павелко
7А. Ястремская разгромила Цуренко в отборе к травяному турниру в Бирмингеме
Даяна в двух сетах справилась с Лесей
7Б. Сачко в двух сетах обыграл чилийца и вышел в финал турнира в Братиславе
Виталий выиграл у Томаса Барриоса Веры за 1 час и 56 минут
8. Ферстаппен взял дождевой поул в Канаде, Хюлькенберг и Алонсо – в топ-3
Состоялась мокрая квалификация в Канаде
9. 5 игроков, возвращающихся после аренды, которые могут усилить Динамо
Перед тем, как выходить на рынок, «бело-синим» стоит приглядеться к внутренним резервам…
10. Раньше у нашей сборной был гонор. Сейчас есть яйца
Валерий Василенко – о сумасшедшем камбэке команды Реброва
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