Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 3-го тура отбора к Евро-2024
17 июня состоялись заключительные матчи 3-го тура квалификации Евро-2024
17 июня состоялись заключительные матчи 3-го тура квалификации Евро-2024.
Шотландия вырвала победу у Норвегии (2:1). На гол Эрлинга Холанда с пенальти шотландцы ответили дважды в конце игры.
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Люксембург выиграл у Лихтенштейна (2:0). Экс-футболист киевского «Динамо» Жерсон Родригеш за сборную Люксембурга забил гол и отдал голевую передачу.
Португальцы разгромили боснийцев (3:0), а Бельгия и Австрия разошлись миром (1:1).
Четвертый тур квалификации Евро-2024 пройдет 19 и 20 июня. Финальный раунд ЧЕ пройдет летом 2024 года в Германии.
Квалификация Евро-2024
3-й тур, 17 июня
- 16:00. Литва – Болгария – 1:1
- 16:00. Люксембург – Лихтенштейн 2:0
- 19:00. Азербайджан – Эстония – 1:1
- 19:00. Норвегия – Шотландия – 1:2
- 19:00. Черногория – Венгрия – 0:0
- 21:45. Албания – Молдова – 2:0
- 21:45. Бельгия – Австрия – 1:1
- 21:45. Исландия – Словакия – 1:2
- 21:45. Кипр – Грузия – 1:2
- 21:45. Португалия – Босния и Герцеговина – 3:0
- 21:45. Фарерские острова – Чехия – 0:3
Турнирные таблицы после 3-го тура
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