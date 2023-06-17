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Чемпионат Европы
17 июня 2023, 23:59 | Обновлено 18 июня 2023, 00:05
1406
0

Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 3-го тура отбора к Евро-2024

17 июня состоялись заключительные матчи 3-го тура квалификации Евро-2024

17 июня 2023, 23:59 | Обновлено 18 июня 2023, 00:05
1406
0
Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 3-го тура отбора к Евро-2024
УЕФА

17 июня состоялись заключительные матчи 3-го тура квалификации Евро-2024.

Шотландия вырвала победу у Норвегии (2:1). На гол Эрлинга Холанда с пенальти шотландцы ответили дважды в конце игры.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Люксембург выиграл у Лихтенштейна (2:0). Экс-футболист киевского «Динамо» Жерсон Родригеш за сборную Люксембурга забил гол и отдал голевую передачу.

Португальцы разгромили боснийцев (3:0), а Бельгия и Австрия разошлись миром (1:1).

Четвертый тур квалификации Евро-2024 пройдет 19 и 20 июня. Финальный раунд ЧЕ пройдет летом 2024 года в Германии.

Квалификация Евро-2024

3-й тур, 17 июня

  • 16:00. Литва – Болгария – 1:1
  • 16:00. Люксембург – Лихтенштейн 2:0
  • 19:00. Азербайджан – Эстония – 1:1
  • 19:00. Норвегия – Шотландия – 1:2
  • 19:00. Черногория – Венгрия – 0:0
  • 21:45. Албания – Молдова – 2:0
  • 21:45. Бельгия – Австрия – 1:1
  • 21:45. Исландия – Словакия – 1:2
  • 21:45. Кипр – Грузия – 1:2
  • 21:45. Португалия – Босния и Герцеговина – 3:0
  • 21:45. Фарерские острова – Чехия – 0:3

Турнирные таблицы после 3-го тура

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Источник Sport.ua
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