Кто поедет в Германию? Турнирные таблицы после 3-го тура отбора к Евро-2024

17 июня состоялись заключительные матчи 3-го тура квалификации Евро-2024.

Шотландия вырвала победу у Норвегии (2:1). На гол Эрлинга Холанда с пенальти шотландцы ответили дважды в конце игры.

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Люксембург выиграл у Лихтенштейна (2:0). Экс-футболист киевского «Динамо» Жерсон Родригеш за сборную Люксембурга забил гол и отдал голевую передачу.

Португальцы разгромили боснийцев (3:0), а Бельгия и Австрия разошлись миром (1:1).

Четвертый тур квалификации Евро-2024 пройдет 19 и 20 июня. Финальный раунд ЧЕ пройдет летом 2024 года в Германии.

Квалификация Евро-2024

3-й тур, 17 июня

16:00. Литва – Болгария – 1:1

16:00. Люксембург – Лихтенштейн 2:0

– Лихтенштейн 2:0 19:00. Азербайджан – Эстония – 1:1

19:00. Норвегия – Шотландия – 1:2

– 1:2 19:00. Черногория – Венгрия – 0:0

21:45. Албания – Молдова – 2:0

– Молдова – 2:0 21:45. Бельгия – Австрия – 1:1

21:45. Исландия – Словакия – 1:2

– 1:2 21:45. Кипр – Грузия – 1:2

– 1:2 21:45. Португалия – Босния и Герцеговина – 3:0

– Босния и Герцеговина – 3:0 21:45. Фарерские острова – Чехия – 0:3

Турнирные таблицы после 3-го тура