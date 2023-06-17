На гол Холанда ответили дважды. Шотландия вырвала победу у Норвегии

17 июня прошли очередные матчи 3-го тура квалификации Евро-2024.

Шотландия вырвала победу у Норвегии (2:1). На гол Эрлинга Холанда с пенальти шотландцы ответили дважды в конце игры.

Шотландия лидирует в группе A (9 очков из 9), Испания набрала 3 очка (после двух матчей), далее идут: Норвегия и Грузия (по 1 очку), Кипр (0).

В других матчах игрового дня Азербайджан сыграл вничью с Эстонией (1:1), Черногория и Венгрия разошлись миром (0:0).

Квалификация Евро-2024

3-й тур, 17 июня

Норвегия – Шотландия – 1:2

Голы: Холанд, 61 (пен) – Дайкс, 87, Маклин, 89.

Азербайджан – Эстония – 1:1

Голы: Кривоцюк, 62 – Саппинен, 27

Черногория – Венгрия – 0:0

Турнирная таблица группы A