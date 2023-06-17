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Евро
Норвегия
17.06.2023 19:00 – FT 1 : 2
Шотландия
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Чемпионат Европы
17 июня 2023, 20:59 | Обновлено 17 июня 2023, 21:47
1329
5

На гол Холанда ответили дважды. Шотландия вырвала победу у Норвегии

Азербайджан сыграл вничью с Эстонией, Черногория и Венгрия разошлись миром

17 июня 2023, 20:59 | Обновлено 17 июня 2023, 21:47
1329
5
На гол Холанда ответили дважды. Шотландия вырвала победу у Норвегии
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

17 июня прошли очередные матчи 3-го тура квалификации Евро-2024.

Шотландия вырвала победу у Норвегии (2:1). На гол Эрлинга Холанда с пенальти шотландцы ответили дважды в конце игры.

Шотландия лидирует в группе A (9 очков из 9), Испания набрала 3 очка (после двух матчей), далее идут: Норвегия и Грузия (по 1 очку), Кипр (0).

В других матчах игрового дня Азербайджан сыграл вничью с Эстонией (1:1), Черногория и Венгрия разошлись миром (0:0).

Квалификация Евро-2024

3-й тур, 17 июня

Норвегия – Шотландия – 1:2

Голы: Холанд, 61 (пен) – Дайкс, 87, Маклин, 89.

Азербайджан – Эстония – 1:1

Голы: Кривоцюк, 62 – Саппинен, 27

Черногория – Венгрия – 0:0

Турнирная таблица группы A

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Кенни Маклин (Шотландия).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Линдон Дайкс (Шотландия).
61’
ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Норвегия).
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Источник Sport.ua
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Nordenus
Хорошо для нас, Шотландцы красавцы, уже на Евро считай
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Владислав Антонов
Все, Норвегія в прольоті. Так бездарно злити скоттам та іспанцям - це вже діагноз. Команда з таким же менталітетом лузера, як і наші в плей-офф.
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+1
Springfield
Вот повезло сегодня.  Только зашёл в стрим, а там Эрлинг пенальти пробивает.  А потом скотты показали как надо брэйки делать.  Бедняга Эрлинг, которого сняли,  шо типа уже победа, метался на скамейке в недоумении.  Вы шо? казлы)
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+1
andre_lui
Вот и Евро скорее всего мимо. Холланду в этом плане сложно будет. Хотя тот же Уельс с Бейлом выходил, вроде Норвегия не такая уж и слабая
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0
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