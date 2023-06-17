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  4. Сачко в двух сетах обыграл чилийца и вышел в финал турнира в Братиславе
ATP
17 июня 2023, 16:25 |
551
2

Сачко в двух сетах обыграл чилийца и вышел в финал турнира в Братиславе

Виталий выиграл у Томаса Барриоса Веры за 1 час и 56 минут

17 июня 2023, 16:25 |
551
2
Сачко в двух сетах обыграл чилийца и вышел в финал турнира в Братиславе
Instagram. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 266) вышел в финал грунтового челленджера в Братиславе (Словакия).

В полуфинале турнира украинец в двух сетах обыграл Томаса Барриоса Веру (АТР 161, Чили) за 1 час и 56 минут.

ATP челленджер Братислава. Грунт. 1/2 финала

Виталий Сачко (Украина) – Томас Барриос Вера (Чили) – 6:4, 7:5

Во второй партии украинец уступал 1:3, но смог вернуться в игру и закрыть за собой поединок.

Это была первая встреча теннисистов.

Для Виталия это будет третий финал на уровне челленджеров и первый с 2021 года. Сачко будет бороться за первый титул на таком уровне.

В матче за трофей украинец встретится с победителем поединка Алекс Молчан – Димитар Кузманов.

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Томас Барриос Вера Виталий Сачко ATP Братислава
Источник Sport.ua
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Александр Ад
ще одна несподиванка сьогодні(після Ясі),молодець Виталик!
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+3
ptolemeus
Корія, і цей чилієць - це не аби хто,  непрості суперники. Віталій молодець. Перемоги в фіналі!
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0
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