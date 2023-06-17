Сачко в двух сетах обыграл чилийца и вышел в финал турнира в Братиславе

Украинский теннисист Виталий Сачко (АТР 266) вышел в финал грунтового челленджера в Братиславе (Словакия).

В полуфинале турнира украинец в двух сетах обыграл Томаса Барриоса Веру (АТР 161, Чили) за 1 час и 56 минут.

ATP челленджер Братислава. Грунт. 1/2 финала

Виталий Сачко (Украина) – Томас Барриос Вера (Чили) – 6:4, 7:5

Во второй партии украинец уступал 1:3, но смог вернуться в игру и закрыть за собой поединок.

Это была первая встреча теннисистов.

Для Виталия это будет третий финал на уровне челленджеров и первый с 2021 года. Сачко будет бороться за первый титул на таком уровне.

В матче за трофей украинец встретится с победителем поединка Алекс Молчан – Димитар Кузманов.