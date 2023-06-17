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Украина. Премьер лига
17 июня 2023, 23:12 |
887
0

Румынские СМИ раскрыли финансовое состояние Мирчи Луческу

Наставник «Динамо» входит в топ-10 самых богатых людей в румынском футболе

17 июня 2023, 23:12 |
887
0
Румынские СМИ раскрыли финансовое состояние Мирчи Луческу
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу, контракт которого с киевским клубом рассчитан до лета 2024 года, входит в десятку самых богатых людей из мира профессионального футбола Румынии.

По данным журналистов, финансовое состояние 77-летнего Луческу оценивается в 34-38 миллионов евро. Благодаря этому Мирча занимает шестое место в когорте богатейших футбольных людей своей страны.

Полностью топ-10 рейтинга выглядит следующим образом:

1. Джиджи Бекали (собственник «Стяуа»): 325–425 млн евро.
2. Дан Шуку (собственник «Рапида»): 135–145 млн евро.
3. Николае Бадя (собственник «Динамо» Бухарест): 87-93 млн евро.
4. Владимир Кон (президент «Волунтари»): 65–70 млн евро.
5. Космин Олэрою (главный «Аль-Шарджи»): 46–50 млн евро.
6. Мирча Луческу (главный тренер «Динамо» Киев): 34–38 млн евро.
7. Георге Хаджи (собственник и главный тренер «Фарула»): 29-35 млн евро.
8. Джордже Цукудян (бывший футболист): 23–25 млн евро.
9. Валериу Ифтиме (собственник «Ботошани»): 22-24 млн евро.
10. Кристиан Киву (главный тренер миланского «Интера» U-19): 22–24 млн евро.

Ранее Мирча Луческу заявил, что в ближайшие дни намерен определится по вопросу своего будущего, комментируя слухи о возможном скором уходе из «Динамо».

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Мирча Луческу Динамо Киев финансы выбор редакции Джиджи Бекали Георге Хаджи Космин Олэрою Валериу Ифтиме Кристиан Киву
Источник Antena Sport
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