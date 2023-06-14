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  4. Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мое будущее? Увидим в ближайшие дни»
Украина. Премьер лига
14 июня 2023, 15:59 |
1249
4

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мое будущее? Увидим в ближайшие дни»

Тренер «Динамо» Киев – о своем будущем

14 июня 2023, 15:59 |
1249
4
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мое будущее? Увидим в ближайшие дни»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу в интервью итальянским СМИ рассказал о своих планах на будущее:

«Люди забывают, в каких условиях мы играем. Матчи перерываются, трибуны пустые. Но футбол должен продолжаться, это часть жизни.

«Аль-Наср»? Я не отклонял предложение, это неправда. Я не получал официального предложения. Если бы получил – то отклонил бы. Пять лет назад «Аль-Наср» действительно мною интересовался. Этот чемпионат – это прежде всего имидж, и он стал сильным.

Мог ли бы я поработать с Криштиану Роналд? А вы уверены, что он останется? Ему нужны успехи. Если команда не побеждает, он этого терпеть не может.

Мое будущее? Увидим в ближайшие дни. У меня еще действует контракт с «Динамо» Киев, но это непросто. Уверяю вас, чтобы выдерживать такой стресс, нужно любить футбол».

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Источник Tuttomercatoweb
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Комментарии 4
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Gargantua
возможно по туркам дым не без огня.
там есть вариант спортивного директора, возможно это для него сейчас более комфортно чем каждый день тренировки проводить.
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Роман Романченков
Діду, йди вже з Богом...Дякувати немає за що, нехай щастить...
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