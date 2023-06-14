Мирча ЛУЧЕСКУ: «Мое будущее? Увидим в ближайшие дни»

Главный тренер «Динамо» Киев Мирча Луческу в интервью итальянским СМИ рассказал о своих планах на будущее:

«Люди забывают, в каких условиях мы играем. Матчи перерываются, трибуны пустые. Но футбол должен продолжаться, это часть жизни.

«Аль-Наср»? Я не отклонял предложение, это неправда. Я не получал официального предложения. Если бы получил – то отклонил бы. Пять лет назад «Аль-Наср» действительно мною интересовался. Этот чемпионат – это прежде всего имидж, и он стал сильным.

Мог ли бы я поработать с Криштиану Роналд? А вы уверены, что он останется? Ему нужны успехи. Если команда не побеждает, он этого терпеть не может.

Мое будущее? Увидим в ближайшие дни. У меня еще действует контракт с «Динамо» Киев, но это непросто. Уверяю вас, чтобы выдерживать такой стресс, нужно любить футбол».