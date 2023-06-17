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Украина. Премьер лига
17 июня 2023, 21:56 | Обновлено 17 июня 2023, 22:14
6409
10

5 игроков, возвращающихся после аренды, которые могут усилить Динамо

Перед тем, как выходить на рынок, «бело-синим» стоит приглядеться к внутренним резервам…

17 июня 2023, 21:56 | Обновлено 17 июня 2023, 22:14
6409
10
5 игроков, возвращающихся после аренды, которые могут усилить Динамо
ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

Летнее трансферное окно-2023 будет невероятно сложным для топовых украинских клубов. И «Динамо», и «Шахтер», не говоря уже о «Заре», «Днепре-1», «Александрии», «Ворскле» и прочих, ныне переживают непростые времена, и уже вряд ли способны на совершение грандиозных покупок. На это нет ни баснословных бюджетов, ни иных условий, которыми можно было бы соблазнить легионеров на переезд в УПЛ.

Прежде всего, рассчитывать придется на собственные силы – имеющиеся кадры, академию, а также внутренние резервы. К числу последних относятся, в том числе, и футболисты, отправленные ранее в аренду, и проявившие себя там на весьма достойном уровне, чтобы вернуться и получить шанс в первой команде.

Кто же из ранее отданных в аренду футболистов «Динамо» может усилить нынешний состав «бело-синих», вернувшись обратно в Киев?

Томаш Кендзера

Амплуа: правый защитник
Возраст: 29 лет
Гражданство: Польша

ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

Томаш Кендзера оказался одним из немногих легионеров «довоенного периода», которые согласились остаться в УПЛ после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны. Польский защитник сезон-2022/23 начинал в «Динамо», и к зимней паузе провел за киевлян по 9 матчей как на внутренней арене, так и в еврокубках (квалификация Лиги чемпионов плюс основная сетка Лиги Европы).

Однако в январе 2023-го Кендзера выразил желание покинуть Украину. «Динамо» вело переговоры по трансферу защитника с «Анкарагюджю» и ПАОКом, и в итоге согласовало детали сделки с греками. Изначально поговаривали, что клуб из города Салоники, главным тренером которого является сын наставника «Динамо» Мирчи Луческу – Разван, выкупит контракт Кендзеры, но в итоге стороны сошлись на аренде.

Во второй части сезона-2022/23 Кендзера провел за ПАОК 10 матчей, в которых отличился 1 забитым мячом. Выступления поляка не побудили греческий клуб вступить в переговоры с «Динамо» о полноценном трансфере или хотя бы продлении аренды, и в ближайшее время Томаш будет должен вернуться в стан «бело-синих».

Очевидно, что для «Динамо» в его нынешнем состоянии Кендзера в новом сезоне был бы не лишним. Скорее всего, киевский клуб покинет Александр Караваев, у которого истекает контракт, а делать ставку на одного только Александра Тымчика – иррационально. У польского легионера есть контракт с «бело-синими» до лета 2024 года, и он не сможет использовать правило ФИФА, чтобы в одностороннем порядке покинуть Украину, так как после начала войны уже играл за «Динамо». Выходит, что киевлянам нужно либо продавать Кендзеру, либо оставлять его под первую команду. И здесь, если не поступит выгодное предложение, практически нет сомнений, что боссы выберут второй вариант…

Георгий Цитаишвили

Амплуа: правый вингер
Возраст: 22 года
Гражданство: Грузия

ФК Динамо Киев. Георгий Цитаишвили

Цитаишвили должен был стать новым лидером атак «Динамо» после того, как команду покинет Виктор Цыганков. Однако российско-украинская война ускорила вовсе не отъезд последнего, а привела к уходу грузинского легионера. Сперва Цитаишвили подался в краковскую «Вислу», а сезон-2022/23 на правах аренды подписался провести за «Лех» из Познани.

Нужно сказать, что в «Лехе» Цитаишвили абсолютно провалился. До зимней паузы Георгий еще более-менее выходил на поле в составе первой команды, а вот в 2023-м грузин окончательно превратился в резервиста, и даже был задействован в матчах дубля. Очевидно, что такое положение вещей не могло устраивать ни «Лех», ни Цитаишвили, а потому стороны прогнозируемо пришли к решению не продлевать сотрудничество по завершении сезона-2022/23.

Пока все выглядит таким образом, что Цитаишвили вернется в «Динамо», но вот останется ли он в стане «бело-синих» на сезон-2023/24 – большой вопрос. В отличие от Кендзеры, Цитаишвили имеет возможность воспользоваться пресловутым Annex 7 от ФИФА и договориться с любым заинтересованным в его услугах клубом, без учета мнения «Динамо». Однако сам грузин недавно в интервью давал понять, что готов рассмотреть и возможность возвращения в Киев, если там на него всерьез рассчитывают.

Нужен ли Цитаишвили «Динамо»? Здесь ответ зависит лишь от одного обстоятельства – вернется ли летом в стан «бело-синих» Андрей Ярмоленко. Если да, то будущего у грузинского легионера в столичной команде не будет, а вот в обратном случае выиграть конкуренцию у отнюдь не титанов футбольной мысли Бенито и Кахима Пэрриса чемпион мира среди юниров-2019 вполне способен.

Кристиан Биловар

Амплуа: центральный защитник
Возраст: 22 года
Гражданство: Украина

ФК Динамо Киев. Кристиан Биловар

Кристиан Биловар является воспитанником академии «Динамо», однако к своим 22 годам так и не провел ни единого матча за первую команду. Сезон-2022/23 рослый ценрбек провел на Кипре, будучи арендованным тамошним АЕЛом из Лимасола. И, надо сказать, заграничный вояж пошел Биловару на пользу.

За кипрскую команду Кристиан выступал стабильно. На его счету 31 поединок (2479 минут игрового времени) и всего 2 желтые карточки. Остальная статистика также говорит в пользу того, что Биловар съездил на Кипр не зря. В рядах АЕЛа он выигрывал 61% единоборств и 53% - верховых единоборств, отличался почти 9 отборами и подборами мяча за 90 минут, а также может похвастаться очень пристойной статистикой длинных передач – 4,4 в среднем за игру при точности в 59%.

Учитывая это, можно смело утверждать, что Биловар заслужил как минимум поехать на летние сборы с первой командой «Динамо», в которой он, есть ощущение, явно не оказался бы лишним. Первый шаг в этом направлении уже сделан – Кристиан недавно объявил, что не будет оставаться на Кипре, и возвращается в Украину. Вопрос только, какое будущее ему уготовила судьба и тренерский штаб «Динамо»?..

Сергей Булеца

Амплуа: атакующий полузащитник
Возраст: 24 года
Гражданство: Украина

ФК Динамо Киев. Сергей Булеца

Еще с лета 2021 года и по конец сезона-2022/23 Сергей Булеца на правах аренды выступал за «Зарю». И если прошлый чемпионат, который был прерван из-за войны, для хавбека не оказался каким-то необычайным, то вот в УПЛ-2022/23 Булеца показал себя во всей красе. На его счету 7 забитых мячей и 9 результативных передач за луганскую команду в 28 поединках чемпионата. Во многом это помогло «Заре» не просто финишировать в тройке призеров, но и обойти «Динамо», сенсационно оказавшееся на невероятно скромном для себя четвертом месте…

Неудивительно, что еще со средины весны в прессу начали попадать новости о том, что летом Булеца вернется в «Динамо» и его возьмут на тренировочные сборы, чтобы оценить перспективы в первой команде. Удивительно, но к настоящему моменту воспитанник академии «бело-синих», как и упоминавшийся выше Биловар, не имеет ни одного официального матча в карьере за «Динамо», и наверняка Булеца очень хотел бы исправить подобное недоразумение.

Вот только нужен ли Булеца «Динамо» прямо сейчас? На его позиции в стане «бело-синих» более чем пристойная конкуренция – это и Виталий Буяльский, и Владислав Кабаев, и Богдан Леднев, и Денис Гармаш, и Антон Царенко… Даже если представить, что слухи о желании боссов киевского клуба летом попрощаться с возрастными и имеющими большие зарплаты Буяльским и Гармашем правдивы, остается все равно как минимум три исполнителя, по уровню игры которых Булеца вряд ли выглядит на голову выше, а потому и его шансы на стабильное попадание в основу не видятся уж очень высокими.

Впрочем, не исключено, что Луческу найдет для Булецы другое применение, начав выпускать Сергея то ли в центре поля, то ли даже на фланге. Румынский наставник неоднократно до этого «перепрошивал» футболистов, и некоторые из них после таких «процедур» действительно прибавляли и делали рывок в карьере.

Владимир Бражко

Амплуа: опорный / центральный полузащитник
Возраст: 21 год
Гражданство: Украина

ФК Динамо Киев. Владимир Бражко

21-летний Бражко стал, пожалуй, одним из главных открытий завершившегося сезона в украинской Премьер-лиге. Летом минувшего года «Заря» арендовала этого хавбека у «Динамо» сроком на два сезона, и этот трансфер не привлек абсолютно никакого дополнительного внимания как в экспертной, так и в болельщицкой среде.

Но Бражко, как и вся «Заря», выдал феноменальный сезон. В 29 матчах хавбек отличился 7 забитыми мячами и 1 результативной передачей. Благодаря этому оценочная трансферная стоимость Владимира взлетела в несколько раз, однако далеко не факт, что следующий сезон он, как и было оговорено, также проведет в «Заре». Согласно последней информации, в «Динамо» оценили качественные выступления своего воспитанника и летом хотят вернуть Бражко, чтобы посмотреть на того в деле во время предсезонной подготовки.

Пока сложно сказать, насколько Бражко может быть конкурентоспособным на фоне Сидорчука, Шепелева и других (того же Рамадани «Динамо», очевидно, покупало не просто так, особенно в период, когда экономия средств должна быть превыше всего), однако важно, чтобы руководство «Динамо», равно как и сам Владимир, понимали: для лучшего развития хавбеку нужна стабильная игровая практика, и если ее он в стане «бело-синих» будет лишен, то однозначно лучше остаться еще на год в «Заре». Ведь сколько таких случаев знает история украинского футбола, когда талантливых футболистов «выдергивали» гранды, где те плотно оседали на скамье запасных, и со временем теряли как в профпригодности, так и в мотивации развиваться.

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Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Кристиан Биловар Томаш Кендзера Сергей Булеца Владимир Бражко Георгий Цитаишвили статьи эксклюзив
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Комментарии 10
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Jaime_Lannister
В кожній команді, де грав, забивав десь по одному голові. даремно такого не треба. І як людина - таке собі, міняв громадянство, як йому вигідно, то грузин, то українець, то грузин. Хай в Динамо Тбілісі йде, якщо по рівню туди підходить.
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+1
Billy Bons
Біловар, як кремезний захисник, виграв 53% верхових дуелей. Його там що, по-коліна в землю закопували кожну гру? А про 4.4 довгих передачі за матч,  з 59% точності я зовсім мовчу. І це все у чемпіонаті Кіпру)
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+1
Віталій Яценко
Виключно Бражко, якщо Сидор піде. Такі реалії.
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+1
Ігор Бойко
Під них потрібно звільнити місце, тобто сплавити Караваєва, Сидорчука,  Гармаша, Беніто, найголовніше сплавити Луческу, щоб Шовковський своїм біль тверезим поглядом почав робити нову команду.
Навіть при всьому цьому, не бачу місця поляку і грузину, молоді не гірше грають, Андрієвський без Сидора показав що він футболіст годного рівня
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0
Gargantua
усилить мог бы Бражко.
но... Сидорчук будет играть как "лидер раздевалки".
Булеца это вряд ли усиление. Лучше бы отдали Заре Булецу и вернули Русина.
у зари на этом фланге будет Алиференко а Булецу им заменить некем.
а у Динамо десятку при живом Буяльском он играть не будет, а ниже шапаренко. которого подпирают Яцык, Лонвейк и Ко. 
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0
Jaime_Lannister
Цитаїшвілі ні, він вже мав сто шансів і показав себе тільки як безтолковий бігунок.
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0
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fitnes_sports066
Если Динамо играет в 3 опорника Бражко не лишний. Но игроки толковые.
Просматривать всех надо абсолютно на летних сборах.
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0
Alexx
Нужно посоветовать Ярмоленко все же заканчивать с футболом .Вчера он выглядел каким то изможденным уставшим ноги как будто свинцом залиты .еле поднимает .Спорт должен быть удовольствием а не страданием .Лучше пройти тренерские курсы и работать тренером 
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-2
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