Украина. Премьер лига04 июня 2023, 16:22 |
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Биловар покинет АЭЛ в конце сезона
Защитник возвращается в «Динамо» Киев
04 июня 2023, 16:22 |
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Украинский защитник Кристиан Биловар покинет кипрский «АЕЛ» в конце сезона, когда истечет срок его аренды, и вернется в «Динамо» Киев, которому принадлежат права на игрока. Об этом сообщил сам игрок на своей странице в Инстаграме.
В нынешнем сезоне 22-летний Биловар провел 31 матч за «АЕЛ» во всех турнирах, результативными действиями не отметился. «АЕЛ» завершил сезон на девятом месте в чемпионате Кипра.
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