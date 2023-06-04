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Украина. Премьер лига
04 июня 2023, 16:22 |
275
0

Биловар покинет АЭЛ в конце сезона

Защитник возвращается в «Динамо» Киев

04 июня 2023, 16:22 |
275
0
Биловар покинет АЭЛ в конце сезона
Instagram. Кристиан Биловар

Украинский защитник Кристиан Биловар покинет кипрский «АЕЛ» в конце сезона, когда истечет срок его аренды, и вернется в «Динамо» Киев, которому принадлежат права на игрока. Об этом сообщил сам игрок на своей странице в Инстаграме.

В нынешнем сезоне 22-летний Биловар провел 31 матч за «АЕЛ» во всех турнирах, результативными действиями не отметился. «АЕЛ» завершил сезон на девятом месте в чемпионате Кипра.

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Кристиан Биловар Динамо Киев АЕЛ Лимасол
Источник Instagram
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