Источник: Динамо возьмет на сборы двух игроков, вернув их из Зари

Киевский футбольный клуб «Динамо» летом 2023 года вернет двух футболистов из аренды.

Речь идет о Сергее Булеце и Владимире Бражко. Сейчас оба игрока играют за луганскую «Зарю».

Как сообщает «Динамо Киев Inside», «бело-синие» возьмут Сергея и Владимира на летние сборы.

Булеца присоединился к «Заре» летом 2021 года. За это время он провел 46 матчей в футболке луганской команды во всех турнирах, в которых отличился 9 голами и 10 ассистами. Арендное соглашение истекает в конце текущего сезона. За основную команду киевлян до ухода в аренду Булеца не играл.

Владимир Бражко начал выступать за «Зарю» в начале сезона 2022/23. Он отыграл 28 матчей в УПЛ, в которых забил 7 голов и отдал 1 ассист. Контракт с луганчанами рассчитан до лета 2024 года. За основу «бело-синих», как и Булеца, он не играл.