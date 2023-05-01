Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Если я буду нужен Динамо, то клуб со мной свяжется»
Хавбек не знает, где продолжит карьеру
Полузащитник Георгий Цитаишвили на правах аренды из «Динамо» выступает за польский «Лех», однако игрок не знает, где проведет следующий сезон.
- Георгий, поддерживаете ли вы связь с менеджментом «Динамо» относительно своего возвращения в клуб?
– Я пока ни с кем предметно не разговаривал. Думаю, что в этом нет особого смысла, ведь чемпионат Польши, как и чемпионат Украины, продолжается. Если я нужен «Динамо», то они свяжутся со мной во время трансферного окна.
– Можете ли вы продлить свое пребывание в «Лехе» на следующий сезон?
– Я не планирую здесь оставаться. У клуба нет никакой опции выкупа моего контракта или продления аренды. Знаю, что руководство говорило «Динамо» о возможности выкупа, но сторонам не удалось договориться. По-видимому, не сошлись на условиях. То есть вопрос дальнейшего пребывания здесь не актуален.
– Есть ли к вам интерес со стороны других команд?
– Да, интерес есть. Я разговариваю, но пока рано что-то говорить. Больше конкретики будет опять же летом.
– Где вы сами видите себя в будущем?
– Я хочу играть в футбол. Выберу предложение, которое будет соответствовать этому желанию. Я понимаю, что ни один тренер не гарантирует мне игровое время. Однако мне нужно понимать, что на меня хотя бы рассчитывают. Вот на такой вариант я отзовусь.
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