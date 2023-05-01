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  4. Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Если я буду нужен Динамо, то клуб со мной свяжется»
Украина. Премьер лига
01 мая 2023, 10:50 | Обновлено 01 мая 2023, 10:51
751
6

Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Если я буду нужен Динамо, то клуб со мной свяжется»

Хавбек не знает, где продолжит карьеру

01 мая 2023, 10:50 | Обновлено 01 мая 2023, 10:51
751
6
Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Если я буду нужен Динамо, то клуб со мной свяжется»
ФК Лех

Полузащитник Георгий Цитаишвили на правах аренды из «Динамо» выступает за польский «Лех», однако игрок не знает, где проведет следующий сезон.

- Георгий, поддерживаете ли вы связь с менеджментом «Динамо» относительно своего возвращения в клуб?

– Я пока ни с кем предметно не разговаривал. Думаю, что в этом нет особого смысла, ведь чемпионат Польши, как и чемпионат Украины, продолжается. Если я нужен «Динамо», то они свяжутся со мной во время трансферного окна.

– Можете ли вы продлить свое пребывание в «Лехе» на следующий сезон?

– Я не планирую здесь оставаться. У клуба нет никакой опции выкупа моего контракта или продления аренды. Знаю, что руководство говорило «Динамо» о возможности выкупа, но сторонам не удалось договориться. По-видимому, не сошлись на условиях. То есть вопрос дальнейшего пребывания здесь не актуален.

– Есть ли к вам интерес со стороны других команд?

– Да, интерес есть. Я разговариваю, но пока рано что-то говорить. Больше конкретики будет опять же летом.

– Где вы сами видите себя в будущем?

– Я хочу играть в футбол. Выберу предложение, которое будет соответствовать этому желанию. Я понимаю, что ни один тренер не гарантирует мне игровое время. Однако мне нужно понимать, что на меня хотя бы рассчитывают. Вот на такой вариант я отзовусь.

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Источник Украинский футбол
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Комментарии 6
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u6464u
Полісся Житомир , зачекалось тебе Георгій.
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+2
VBOLYUVALNIK
Коли Україна виграла ЧС u-20, я думав що то, майбутнє Українського футболу, але на дорослому рівні всі вони виявилися просто звичайними хлопцями рівня УПЛ. Супряга, Сікан, Конопля тої самий Цитаїшвілі та інші. А яка ж була надія...
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+1
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Alex T
Создается впечатление что игрок слишком много о себе мнит хотя на взрослом уровне в общем то ничего еще из себя не представляет и дурень пользовался бы шансом коль Цыганков место освободил, а Ярмоленко не вернули (да и не вернут наверное) 
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0
LisovijNickolai Фамилия
На молодежном уровне он был хорош, но там и супряга хорош был и бондарь. А на взрослом уровне чего он добился? 4 гола за карьеру по 1 голу за каждый клуб где играл. Сменил гражданство с украинского на грузинское, так зачем тогда сразу за молодёжку грузии не играл? Очень злит что его пытаются распарить , он сейчас играет в польской не самой сильной лиге, в одной из самых сильных команд чемпионата, он был игроком который выходит на замену на 10-15 минут, а сейчас вообще полный баночник, не играет и выступает за дубль Леха. Он сбежал с Динамо подписав контракт с Вислой когда началась война. Его уровень не настолько высокий насколько все думают, так же и Вечеберадзе казался очень перспективным когда был молодой в шахте, его Бетис подобрал, сейчас где Вечеберадзе? У него сейчас не складывается в Лехе, он им просто не нужен стал и он тут же вспомнил о ДК, а где же ты раньше был, свалил заграницу
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-1
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