Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «Если я буду нужен Динамо, то клуб со мной свяжется»

Полузащитник Георгий Цитаишвили на правах аренды из «Динамо» выступает за польский «Лех», однако игрок не знает, где проведет следующий сезон.

- Георгий, поддерживаете ли вы связь с менеджментом «Динамо» относительно своего возвращения в клуб?

– Я пока ни с кем предметно не разговаривал. Думаю, что в этом нет особого смысла, ведь чемпионат Польши, как и чемпионат Украины, продолжается. Если я нужен «Динамо», то они свяжутся со мной во время трансферного окна.

– Можете ли вы продлить свое пребывание в «Лехе» на следующий сезон?

– Я не планирую здесь оставаться. У клуба нет никакой опции выкупа моего контракта или продления аренды. Знаю, что руководство говорило «Динамо» о возможности выкупа, но сторонам не удалось договориться. По-видимому, не сошлись на условиях. То есть вопрос дальнейшего пребывания здесь не актуален.

– Есть ли к вам интерес со стороны других команд?

– Да, интерес есть. Я разговариваю, но пока рано что-то говорить. Больше конкретики будет опять же летом.

– Где вы сами видите себя в будущем?

– Я хочу играть в футбол. Выберу предложение, которое будет соответствовать этому желанию. Я понимаю, что ни один тренер не гарантирует мне игровое время. Однако мне нужно понимать, что на меня хотя бы рассчитывают. Вот на такой вариант я отзовусь.