Выкупать не будут. Лех вернет Цитаишвили в Динамо, а Рудько – в Металлист

«Лех» из Познани определился с судьбой арендованных в текущем сезоне футболистов первой команды.

В частности, в польском клубе решили, что не будут выкупать у «Динамо» контракт грузинского вингера Георгия Цитаишвили, а у «Металлиста» - украинского вратаря Артура Рудько.

«Четыре игрока, которых мы арендовали, — Доминик Холец («Спарта» Прага), Артур Рудько («Металлист» Харьков), Георгий Цитаишвили («Динамо» Киев) и Матеуш Жуковски («Рейнджерс») уйдут и вернутся в свои клубы», - приводит источник сообщение польского клуба.

В текущем сезоне Рудько провел 6 матчей за «Лех», Цитаишвили сыграл в 24 поединках, отличившись 1 забитым мячом и 2 ассистами.