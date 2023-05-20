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Украина. Премьер лига
20 мая 2023, 18:58 | Обновлено 20 мая 2023, 18:59
495
2

Выкупать не будут. Лех вернет Цитаишвили в Динамо, а Рудько – в Металлист

Польский клуб не заинтересован в продлении сотрудничества с грузинским и украинским легионерами

20 мая 2023, 18:58 | Обновлено 20 мая 2023, 18:59
495
2
Выкупать не будут. Лех вернет Цитаишвили в Динамо, а Рудько – в Металлист
lechpoznan.pl. Георгий Цитаишвили

«Лех» из Познани определился с судьбой арендованных в текущем сезоне футболистов первой команды.

В частности, в польском клубе решили, что не будут выкупать у «Динамо» контракт грузинского вингера Георгия Цитаишвили, а у «Металлиста» - украинского вратаря Артура Рудько.

«Четыре игрока, которых мы арендовали, — Доминик Холец («Спарта» Прага), Артур Рудько («Металлист» Харьков), Георгий Цитаишвили («Динамо» Киев) и Матеуш Жуковски («Рейнджерс») уйдут и вернутся в свои клубы», - приводит источник сообщение польского клуба.

В текущем сезоне Рудько провел 6 матчей за «Лех», Цитаишвили сыграл в 24 поединках, отличившись 1 забитым мячом и 2 ассистами.

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Георгий Цитаишвили Лех Познань Артур Рудько Металлист Харьков Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы аренда игрока
Источник The Scottish Sun
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Комментарии 2
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Remark
Рудько это не тот, который еще совсем относительно недавно давал интервью, где говорил, что не понимает почему его списал со счетов Хацкевич? Надеюсь, всем стало ясно почему и вопрос закрыт!
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