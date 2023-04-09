Украина. Премьер лига09 апреля 2023, 10:30 |
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Динамо планирует пригласить Булецу на летний подготовительный сбор
Сергей хорошо проявил себя в «Заре»
09 апреля 2023, 10:30 |
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Киевское «Динамо» рассматривает вариант возвращения полузащитника Сергея Булецы в летнее межсезонье.
Сообщается, что киевляне планируют пригласить игрока, который выступает в аренде в «Заре» до конца сезона, на летний подготовительный сбор.
В нынешнем сезоне Булеца провел 19 матчей за «Зарю» во всех турнирах. На счету 24-летнего хавбека – 6 голов и 4 результативных передачи.
Отметим, что «Динамо» и «Заря» ведут борьбу за третье место в турнирной таблице УПЛ.
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