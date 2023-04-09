Динамо планирует пригласить Булецу на летний подготовительный сбор

Киевское «Динамо» рассматривает вариант возвращения полузащитника Сергея Булецы в летнее межсезонье.

Сообщается, что киевляне планируют пригласить игрока, который выступает в аренде в «Заре» до конца сезона, на летний подготовительный сбор.

В нынешнем сезоне Булеца провел 19 матчей за «Зарю» во всех турнирах. На счету 24-летнего хавбека – 6 голов и 4 результативных передачи.

Отметим, что «Динамо» и «Заря» ведут борьбу за третье место в турнирной таблице УПЛ.