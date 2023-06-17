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17 июня 2023, 20:43 |
3206
37

БЛОХИН: «Продажная прокурорско-судебная кучка клерков изнасиловала футбол»

Бывший украинский футболист и тренер – про арест Павелко

17 июня 2023, 20:43 |
3206
37
БЛОХИН: «Продажная прокурорско-судебная кучка клерков изнасиловала футбол»
Twitter. Олег Блохин

Бывший украинский футболист и тренер, а также обладатель Золотого мяча в 1975 году Олег Блохин высказался про арест президента УАФ Андрея Павелко:

«То, что произошло во Львовском Суде, ничем иным как позором я назвать не могу. Я присутствовал лично. Как человек, удостоившийся из рук президента Владимира Зеленского награды «Национальная легенда нации», как обладатель Золотого мяча, я прибыл в суд, чтобы выступить поручителем. Но, оказывается, можно обесценить всех и вся, когда есть такой заказ.

На своем жизненном пути я многое видел, но никогда не мог подумать, что такое возможно у нас сейчас, когда идет война.

Павелко, сколько знаю его лично, отстаивает интересы украинского футбола. И сейчас над ним устраивают просто показательную расправу. Там нет никаких законных оснований, можете быть в этом уверены.

В зале суда, когда выступал прокурор, которого самого трепало от того, что он говорил, я, знаете, о чем думал? О том, что в это же время на другом конце Украины продолжаются бои. Молодые люди, которые должны были бегать с мячом, отдают жизнь за то, чтобы здесь… Неужели за то, чтобы здесь происходили такие процессы? Чтобы давлением и шантажом рушили украинский футбол?

Я надеюсь, что немало сделал для нашей Украины, чтобы меня услышал Владимир Зеленский.

Владимир Александрович, мы же знакомы. Для Вас я не человек с какой-нибудь картинки или плаката. У меня нет сомнений в том, что вам будут комментировать сегодня ваши подчиненные произошедшее. А потому услышьте, пожалуйста, и мой комментарий. россия со всем арсеналом ее бомб и ракет не смогла изнасиловать украинский футбол. А вот продажная прокурорско-судебная кучка клерков это сделала. Зачем? Кому это нужно?», – заявил Блохин.

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Олег Блохин Андрей Павелко суд коррупция арест Украинская ассоциация футбола
Источник Украинские новости
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Комментарии 37
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vh
Мде... 400к в місяць з легенд зробила повних клоунів 
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+15
Zanregent
"Спасение рядового футбольного коррупционера"
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+14
BekXan
Повія ти риговська !Жуй біляш.Ти як футболіст дісно легенда.а як людина ти лайно !
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+13
Показать Скрыть 1 ответ
Alexx
Странно что всем в Украине кажется что именно павелковская коррцпционная банда изнасиловала украинскй футбол
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+12
stalevar1250
Киньте ему беляш, пусть заткнёться 
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+7
Умник
Господа маски сброшены.
Наконец то.
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+6
Український Крим
Чмо комуняцьке вилізло! все життя у російських партіях, його обміняти потрібно на наших полонених
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+6
Sashko57
Не путайте украинский футбол со своим карманом, тогда никого и не посадят
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+6
Alexx
Как не пытался спорт юа защитить коррупционера павелко все напрасно .Ни одного отзыва в защиту вора ахметовского .Придется отныне шахтеру играть как все без крыши судейской 
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+6
coba777
Ще раз переконався стосовно Блохіна. Футболіст від Бога, а людина ...
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+6
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Mr.Frost
Блохін разом з Дем'яненко став павелківською "шавкою"! Ганьба!
Крадія до буцигарні!!!
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+5
Bimbа Joe
Владимир Александрович помогите, меня отрывают от корита.
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+5
avk2307
Про политику от Блохина:
ВО Громада им П. Лазаренко
Батьківщина 
КПУ
СДПУо
НЕ Так
Партия Павелки.
Что еще надо добавить?
Теперь говорит, что ег ЗЕ награждал
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+4
20052011
Блохин еще играя был высокомерным типом и сейчас напоминает какой он великий. При этом восхваляет коррупционера, кормящего его. Да один только факт, что павелка руководил бюджетным комитетом, когда президентом был шоколадный мародер порошенко говорит о честности особи павелка. Кто то верит, что он работал на страну в этой должности? Вот и блохин показал кто он на самом деле.
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+3
Анатолій Чорнобук
Зовсім здурів Блоха. Чекаємо на підгавкувачів з партеру.
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+3
justhateme
О, совковий дідуган впрягся за ворюгу. Що нового? Та мабуть нічого
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+2
Alexx
Самое интересное когда вот выступают динамовские ветераны работники уаф в защиту павелко то хочется их.спросить от имени кого они выступают ? 
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+1
Alexx
Поймите человек который нигде еже не нужен возраст за 70..А тут нашел кормушку ничего не делать и быть подпевалой у коррупционеров .Понятно что придет новая команда в уаф и его вышаырнут.будет сидеть на копеечной пенсии 
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+1
Buvellar
Цікаво,за яку суму він погодився вжити таке неприємне словосполучення "згвалтували Український футбол".....Невже таких корупціонер,обкрадач Українського футболу,Українського народу,вартує щоб в його лиці,з таким висловом був представлений весь Український футбол.Соромно Олеже тобі має бути якщо ти вже згадав про свою легендарність....Так легенди себе не ведуть.
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+1
Muskrat2
А не продажна купка мала б посадити Блохіна за держзраду на довічно.
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0
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