БЛОХИН: «Продажная прокурорско-судебная кучка клерков изнасиловала футбол»

Бывший украинский футболист и тренер, а также обладатель Золотого мяча в 1975 году Олег Блохин высказался про арест президента УАФ Андрея Павелко:

«То, что произошло во Львовском Суде, ничем иным как позором я назвать не могу. Я присутствовал лично. Как человек, удостоившийся из рук президента Владимира Зеленского награды «Национальная легенда нации», как обладатель Золотого мяча, я прибыл в суд, чтобы выступить поручителем. Но, оказывается, можно обесценить всех и вся, когда есть такой заказ.

На своем жизненном пути я многое видел, но никогда не мог подумать, что такое возможно у нас сейчас, когда идет война.

Павелко, сколько знаю его лично, отстаивает интересы украинского футбола. И сейчас над ним устраивают просто показательную расправу. Там нет никаких законных оснований, можете быть в этом уверены.

В зале суда, когда выступал прокурор, которого самого трепало от того, что он говорил, я, знаете, о чем думал? О том, что в это же время на другом конце Украины продолжаются бои. Молодые люди, которые должны были бегать с мячом, отдают жизнь за то, чтобы здесь… Неужели за то, чтобы здесь происходили такие процессы? Чтобы давлением и шантажом рушили украинский футбол?

Я надеюсь, что немало сделал для нашей Украины, чтобы меня услышал Владимир Зеленский.

Владимир Александрович, мы же знакомы. Для Вас я не человек с какой-нибудь картинки или плаката. У меня нет сомнений в том, что вам будут комментировать сегодня ваши подчиненные произошедшее. А потому услышьте, пожалуйста, и мой комментарий. россия со всем арсеналом ее бомб и ракет не смогла изнасиловать украинский футбол. А вот продажная прокурорско-судебная кучка клерков это сделала. Зачем? Кому это нужно?», – заявил Блохин.