Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Арестован. Павелко отправлен в СИЗО
Украина. Премьер лига
16 июня 2023, 10:10 | Обновлено 16 июня 2023, 10:20
3455
20

Арестован. Павелко отправлен в СИЗО

Суд изменил меру пресечения президенту УАФ

16 июня 2023, 10:10 | Обновлено 16 июня 2023, 10:20
3455
20
Арестован. Павелко отправлен в СИЗО
УАФ. Андрей Павелко

Заседания суда по делу президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, которое состоялось во Львове, изменило меру пресечения функционеру.

Вместо запрета на выезд за пределы Киева и Украины, который был наложен на Павелко сроком до 10 июля, он теперь будет отправлен в СИЗО сроком на 60 дней – до 14 августа этого года включительно.

Кроме этого, суд постановил конфисковать в пользу государства 9,88 млн грн ранее внесенного за Павелко залога.

Напомним, Андрей Павелко проходит фигурантом в деле о финансовых хищениях в УАФ.

По теме:
Анчелотти подал в суд на Эвертон
На Днепровщине разоблачили банду, которая организовала подпольное казино
Заявление УАФ: «Павелко не был отстранен от занимаемой должности»
Андрей Павелко суд коррупция
Источник Telegram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

От громких слов к решительным поступкам. Зачем Верес уволил Вирта
Футбол | 15 июня 2023, 11:27 4
От громких слов к решительным поступкам. Зачем Верес уволил Вирта
От громких слов к решительным поступкам. Зачем Верес уволил Вирта

Алексей Сливченко разбирается в хитросплетениях риторики и решений руководства клуба из Ровно

Источник: Ребров отпустит игроков в Украину U-21 после матча с Мальтой
Футбол | 15 июня 2023, 14:49 0
Источник: Ребров отпустит игроков в Украину U-21 после матча с Мальтой
Источник: Ребров отпустит игроков в Украину U-21 после матча с Мальтой

Мудрик, Трубин и другие не будут готовиться к Евро U-21

ОФИЦИАЛЬНО. Наполи выкупил у Вероны контракт аргентинского форварда
Футбол | 16.06.2023, 00:59
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи выкупил у Вероны контракт аргентинского форварда
ОФИЦИАЛЬНО. Наполи выкупил у Вероны контракт аргентинского форварда
Оперативная сводка: нанесены удары по 17 районам, где была живая сила врага
Война | 16.06.2023, 07:57
Оперативная сводка: нанесены удары по 17 районам, где была живая сила врага
Оперативная сводка: нанесены удары по 17 районам, где была живая сила врага
УПЛ и ПФЛ определились с обменом между лигами
Футбол | 15.06.2023, 19:46
УПЛ и ПФЛ определились с обменом между лигами
УПЛ и ПФЛ определились с обменом между лигами
Комментарии 20
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Spaceman
Нарешті, хоч когось..
Ответить
+6
Alexx
А кто же теперь будет кротов тянуть в чемпионы ? Ведь эта бандитская уаф с судьями и кдк полностью.легла под ахметова .Вот будет прикол если все жти крысы судьи начнут быстро переобувпться 
Ответить
+3
Am
Вау.. і що далі?
Ответить
+2
Alexx
Поверьте это не борьба с коррупцией .Офису президента глубоко плевать сколько украл павелко .Если бы он по хорошему ушел то никто бы не тронул .Поставят президентом уаф когото от коломойского .Не на шару же оплатил коломойский президентство зеленого .Возможно это будет Зозуля .бывший игрок днепра .во вмяком случае человек по умственному развитю выше чем блохин шевченко михайличенко беланов демьяненко вместе взятых.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
ну вот!
есть же хорошие новости!
Ответить
+1
solomon
Чекаємо на вихід УЕФАшної криші.. своїх же браттів по корупції не кидають. 
Ответить
0
AK.228
Вот это поворот))
Ответить
0
avk2307
Неожиданно, неужели случится? 
Или опять апелляция и прочее будет
Ответить
0
Alexx
 Далі буде серіал Листи з в'язниці в уєфа і всі аркуши в слтозах та соплях 
Ответить
0
Евгений Мед
Джерело: Буткевич на посаду
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
виталий жалыбин
ну наконец
Ответить
0
Alex AS
ого неожиданно, ну все теперь ждем так:
Арестован. хутин пуйло отправлен в Гаагу
Ответить
0
Умник
Шевченко вместо него
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
Gargantua
но заголовк не соответствует содержанию.
Есть постановление суда но физически никто пока Павелко не арестовал и в кутузку не отправил
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
20052011
Что то слабо верится. Жду более полной информации в СМИ.
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сборная Украины выиграла свой пятый матч в Золотой Евролиге
Сборная Украины выиграла свой пятый матч в Золотой Евролиге
14.06.2023, 21:18 1
Волейбол
Саудовский промоутер: «Фьюри, вот наше предложение. Прими или откажись»
Саудовский промоутер: «Фьюри, вот наше предложение. Прими или откажись»
14.06.2023, 14:39 2
Бокс
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
ЗИНЧЕНКО: Придет время, когда все будут на войне. Я буду воевать за Украину
14.06.2023, 20:25 37
Футбол
10 самых богатых владельцев футбольных клубов мира
10 самых богатых владельцев футбольных клубов мира
14.06.2023, 15:50 8
Футбол
На войне с рф погиб 25-летний украинский футболист
На войне с рф погиб 25-летний украинский футболист
15.06.2023, 14:14
Война
Определились все участники следующего сезона УПЛ
Определились все участники следующего сезона УПЛ
14.06.2023, 17:24 4
Футбол
ФОТО. Сборная перелетела в Скопье и потеряла двух игроков из-за травм
ФОТО. Сборная перелетела в Скопье и потеряла двух игроков из-за травм
14.06.2023, 23:59 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем