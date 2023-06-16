Арестован. Павелко отправлен в СИЗО
Суд изменил меру пресечения президенту УАФ
Заседания суда по делу президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, которое состоялось во Львове, изменило меру пресечения функционеру.
Вместо запрета на выезд за пределы Киева и Украины, который был наложен на Павелко сроком до 10 июля, он теперь будет отправлен в СИЗО сроком на 60 дней – до 14 августа этого года включительно.
Кроме этого, суд постановил конфисковать в пользу государства 9,88 млн грн ранее внесенного за Павелко залога.
Напомним, Андрей Павелко проходит фигурантом в деле о финансовых хищениях в УАФ.
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