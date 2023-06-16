Арестован. Павелко отправлен в СИЗО

Заседания суда по делу президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко, которое состоялось во Львове, изменило меру пресечения функционеру.

Вместо запрета на выезд за пределы Киева и Украины, который был наложен на Павелко сроком до 10 июля, он теперь будет отправлен в СИЗО сроком на 60 дней – до 14 августа этого года включительно.

Кроме этого, суд постановил конфисковать в пользу государства 9,88 млн грн ранее внесенного за Павелко залога.

Напомним, Андрей Павелко проходит фигурантом в деле о финансовых хищениях в УАФ.