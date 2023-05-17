Украина. Премьер лига17 мая 2023, 15:59 | Обновлено 17 мая 2023, 16:23
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Журналист: суд продлил меру пресечения Павелко
Глава УАФ продолжает находиться под контролем правоохранителей
17 мая 2023, 15:59 | Обновлено 17 мая 2023, 16:23
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Журналист и общественный активист Константин Андриюк сообщил, что сегодня, 17 мая, суд продлил меру пресечения в отношении президента Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко.
Ему, как и ранее, запрещено покидать территорию Украины. Мера действует до 10 июля 2023 года.
Андриюк утверждает, что данное решение суда обжалованию не подлежит.
Напомним, Андрей Павелко проходит фигурантом в деле о финансовых хищениях в УАФ.
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Комментарии 2
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Любопытно а что теряет от этого Павелко кроме как смеется нал правосудием ? А почему не арест ? Патриотам дают аресты а всем этим рыгам опзж слугам или на поруки или застава
Как уже надоело это издевательство над правосудием, над футбольным хозяйством, над простым народом, который уже мало верит в справедливость. В виде исключения(военное время) присудили бы ему выполнить благородное дело : пойти защищать Родину на передовую линию. Именно на передовую. И перед гнидой инфантино красиво - благое дело.
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