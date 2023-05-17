Журналист: суд продлил меру пресечения Павелко

Журналист и общественный активист Константин Андриюк сообщил, что сегодня, 17 мая, суд продлил меру пресечения в отношении президента Украинской Ассоциации футбола Андрей Павелко.

Ему, как и ранее, запрещено покидать территорию Украины. Мера действует до 10 июля 2023 года.

Андриюк утверждает, что данное решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, Андрей Павелко проходит фигурантом в деле о финансовых хищениях в УАФ.