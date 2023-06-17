Проблема Лунина в Реале. Тренеру игрок не нужен, Андрей уходить не хочет

По информации Marca, наставник «Реала» Карло Анчелотти больше не рассчитывает на Андрея Лунина даже в качестве резервного вратаря.

Даже если украинец останется в команде, мадридский клуб намерен завершить переход кипера «Хетафе» Давида Сории, которым будет резервистом Тибо Куртуа.

Сообщается, что Андрей уходить не хочет. Если мадридцы не смогут убедить его уйти, то игрок рискует последний год контракта провести в статусе третьего вратаря.

В минувшем сезоне Лунин провел 12 матчей - наибольшее количество за все время в команде.