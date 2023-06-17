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  4. Проблема Лунина в Реале. Тренеру игрок не нужен, Андрей уходить не хочет
Испания
17 июня 2023, 16:48 |
827
6

Проблема Лунина в Реале. Тренеру игрок не нужен, Андрей уходить не хочет

Что делать Андрею?

17 июня 2023, 16:48 |
827
6
Проблема Лунина в Реале. Тренеру игрок не нужен, Андрей уходить не хочет
EFE. Андрей Лунин

По информации Marca, наставник «Реала» Карло Анчелотти больше не рассчитывает на Андрея Лунина даже в качестве резервного вратаря.

Даже если украинец останется в команде, мадридский клуб намерен завершить переход кипера «Хетафе» Давида Сории, которым будет резервистом Тибо Куртуа.

Сообщается, что Андрей уходить не хочет. Если мадридцы не смогут убедить его уйти, то игрок рискует последний год контракта провести в статусе третьего вратаря.

В минувшем сезоне Лунин провел 12 матчей - наибольшее количество за все время в команде.

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Реал Мадрид Андрей Лунин чемпионат Испании по футболу трансферы
Источник Marca
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Комментарии 6
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Allegro_Barbaro
Вчепився мертвою хваткою за лавку і не відпускає))
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+2
Alex AS
Еще минус сезон это он зря, тем более третьим у него вообще игр за первую команду не будет
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+2
Burevestnik
чи є якийсь клуб, що його візьме до себе хоча б другим? Чи були (чи є) пропозиції?
мабуть нема. Можливо тому і тримається за Реал. 
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+1
zhyr
І таку людину викликають в збірну))
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+1
Simar_ua
От вам і амбіції, чувак сидить на лавці (а може і під нею), але не піде в іншу команду щоб грати.
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+1
Nordenus
Это говорит о том, что для Лунина самое важное это бабло, на успешную карьеру голкипера ему видимо плевать...
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0
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