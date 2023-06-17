Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Раньше у нашей сборной был гонор. Сейчас есть яйца
Чемпионат Европы
17 июня 2023, 09:21 | Обновлено 17 июня 2023, 09:33
5312
12

Раньше у нашей сборной был гонор. Сейчас есть яйца

Валерий Василенко – о сумасшедшем камбэке команды Реброва

17 июня 2023, 09:21 | Обновлено 17 июня 2023, 09:33
5312
12
Раньше у нашей сборной был гонор. Сейчас есть яйца
УАФ / автор Павел Кубанов

Заезженная до безобразия фраза «велик не тот, кто никогда не падал, а тот, кто падал, однако сумел подняться» как никогда актуальна в данном случае. Сборная Украины, вчистую, в одну калитку, вдрызг (синонимический ряд при желании можно и нужно продолжить) проигравшая первый тайм против Северной Македонии, после перерыва восстала из пепла. И сумела не только прийти в себя в матче против действительно непростого оппонента, но и перевернуть игру с ног на голову. Сумела совершить настоящий игровой подвиг, если называть вещи своими именами.

Честно говоря, в нынешней обстановке (я имею ввиду вовсе не футбольную) было бы очень неприятно и обидно, если бы наша команда после бездарного первого тайма попросту сложила оружие. Было бы до оскомины непростительно. Ведь даже проиграть можно достойно. Достойного в проигрыше первого тайма в нашем исполнении было немного. Если вообще что-то было.

Но на исправлении ситуации был дан перерыв. И был тренер. Настоящий, как оказывается, а не ряженый. Он сумел достучаться до своих подопечных – об этом нужно говорить в первую очередь. Возможно, он и не проводил параллелей с ситуацией на фронте, но она наверняка повлияла и на Реброва, и на его подопечных. Украина сейчас просто не имеет права опускать руки. И она не опустила. Спортивная злость и характер стали преобладающими во второй половине встречи с нашей стороны. Ну и мастерство, конечно. Оно тоже оказалось в нашем арсенале.

Getty Images/Global Images Ukraine

Обязательно нужно говорить и о том, что Ребров нашел не только нужные слова, не только сумел вовремя «нажать» на болевые точки своих подопечных, но и вовремя внес коррективы в неудачно складывающийся поединок. Да, частично он признал, что не угадал со стартовым составом, но оперативно исправился.

Не хочу быть необоснованно громогласным и спешащим поперед батька в пекло, однако, мне кажется, в этой связи Ребров показательно отличается от двух своих предшественников на посту тренера СбУ (в данном случае не идет речь о нашем «многостаночнике», возившем команду на Туманный Альбион). У тех обоих были, безусловно, свои сильные стороны и свои фишки. Но они, каждый по-своему, «носили» не столько ответственность от полученной должности, сколько себя любимых. Там было очень много гонора и апломба. Это не всегда плохо. Но в решающие моменты явно не хватало характера. Яиц. Сейчас они появились.

Сейчас появилась простота. Не только футбольная, но и человеческая. Может, я слишком идеалистичен в этой связи, но мне кажется, что если бы сборную Украины возглавлял нынешний тренерский штаб, она бы смогла квалифицироваться на ЧМ-2022.

Посему смею предположить, что два последних года сборная Украины – и как команда, и как явление – попросту потеряла. Я далек от мысли, что под предводительством Реброва наша национальная команда не будет проигрывать. Будет, к сожалению. Ибо абсолютно все проигрывают. Но мне хочется думать, что за те возможные поражения нам как минимум не будет стыдно.

***

На этом с пафосом довольно. Я слишком многое и многих успел повидать, чтобы вот так просто очаровываться 45 минутами реванша. Безусловно, Ребров и его банда заслуживают самых лестных эпитетов за камбэк в Скопье. Но сей факт отнюдь не отменяет того, что каждый раз нужно всегда начинать с нуля. Каждый раз нужно выжимать по каплям из себя раба, уж извините за высокопарность.

Мне показалось, что после результативной ничьей с самими немцами у некоторых наших игроков начались «головокружения от успехов». Дескать, если мы даже Бундестим почти загнали за Бремен, македонцев мы точно заткнем за пояс. Ага, сейчас. Те оказались явно не пугливого десятка. И очень даже неплохо подкованы и тактически, и технически.

Getty Images/Global Images Ukraine

Первый тайм в Скопье наглядно раскрыл не только проблему гипотетической недооценки с нашей стороны, но и явил более очевидные, более существенные изъяны. На мой взгляд, этой сборной Украины очень не хватает выбывшего из-за травмы Зинченко, который бы точно усилил нашу середину поля. Не хватает не набравших оптимальную форму Бущана, Шапаренко и Караваева. Не хватает «нормального» Малиновского. Даже «нормального» Яремчука ей не хватает. Не говоря уже о «нормальном» Матвиенко, который сейчас в прострации.

Я понимаю, что все эти «нехватки» - вещь объективная, и любая команда страдает от потери ведущих игроков. Просто вынужден констатировать, что сейчас наш тренерский штаб имеет достаточно ограниченный кадровый выбор. При заведомо равных игровых условиях нынешнего нашего потенциала вполне хватит на зрелищные ничьи с грандами и валидольные победы над середняками. Но от этого набора опций не нужно прельщаться. Хотя бы потому, что в нашей группе есть по определению две более сильные почти со всех позиций команды.

Я отнюдь не собираюсь говорить, что в итоге сборная Украины уступит две первые строчки сборным Англии и Италии. У них там тоже есть свои проблемы, свои головокружения. Но если объективно, то они сейчас сильнее нас.

И вот поэтому мне очень хочется, чтобы характер, воля и яйца сборной Украины оказались не разовой акцией, а стали нашим постоянным ДНК. Без филигранного мастерства можно и проиграть более статусному оппоненту, но без железной самоотдачи и такого же мужского достоинства победить попросту не получится.

И да, никогда нельзя расслабляться. Даже на Мальту.

По теме:
Экс-игрок Динамо: «С англичанами и итальянцами такой номер не пройдет»
Тренер сборной Северной Македонии: «Победа Украины не совсем заслуженная»
Дидье ДЕШАМ: «Мы всегда можем играть лучше»
сборная Украины по футболу Евро-2024 сборная Северной Македонии по футболу Северная Македония - Украина эксклюзив
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В погоне за Жиру. Мбаппе увеличил свой голевой показатель в сборной Франции
Футбол | 17 июня 2023, 09:40 0
В погоне за Жиру. Мбаппе увеличил свой голевой показатель в сборной Франции
В погоне за Жиру. Мбаппе увеличил свой голевой показатель в сборной Франции

Форвард поразил ворота команды Гибралтара

ВИДЕО. Пенальти в ворота Украины. Матвиенко сыграл рукой в своей штрафной
Футбол | 16 июня 2023, 22:21 4
ВИДЕО. Пенальти в ворота Украины. Матвиенко сыграл рукой в своей штрафной
ВИДЕО. Пенальти в ворота Украины. Матвиенко сыграл рукой в своей штрафной

Соперник вышел вперед

Арест Павелко, суперкамбек сборной Украины, результативный матч молодежки
Футбол | 17.06.2023, 06:00
Арест Павелко, суперкамбек сборной Украины, результативный матч молодежки
Арест Павелко, суперкамбек сборной Украины, результативный матч молодежки
Не Мудрик. WhoScored выбрал лучшего в игре Северная Македония – Украина
Футбол | 17.06.2023, 01:47
Не Мудрик. WhoScored выбрал лучшего в игре Северная Македония – Украина
Не Мудрик. WhoScored выбрал лучшего в игре Северная Македония – Украина
Суперкамбэк в Скопье. Сборная Украины вырвала победу у Северной Македонии
Футбол | 16.06.2023, 23:40
Суперкамбэк в Скопье. Сборная Украины вырвала победу у Северной Македонии
Суперкамбэк в Скопье. Сборная Украины вырвала победу у Северной Македонии
Комментарии 12
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Умник
Коментатор сказал Ребров пришел и лично познакомился со всеми сотрудниками сборной, поварами водителями администраторами и т.д. говорят такого до него не было.
Действительно если уберется этот пафос думаю сборную по другому будут воспринимать.
Ответить
+5
Alexx
После пкрвого тайма все вопили верните Петрвкова .После игры уже Реброва на руках носят .Это как украинские комментаторы за того кто выигрывает 
Ответить
+3
John Javorsky
Свої не чемні слова про Василенка забираю назад
Ответить
+2
pricolist
Все рівно очікування від цієї команди великі, гравці доволі сильні, грають в європейських чемпіонатах. Цілісність гри поки що викликає запитання. Але однозначно майбутнє у команди є. 
Ответить
+2
luceorius
 Такої анемічної гри, яку вчора показала наша збірна в першому таймі, взагалі не повинно бути в офіційних іграх. Кваліфікованіші суперники не дозволять камбеків на кшталт вчорашнього. Та й уЛізі Націй швидше можна опинитись у групі С, ніж розраховувати вийти на ЧЄ.
Ответить
+2
u6464u
тоненько підмітив автор про двух  коханих попередників з гонором сто  пудово , молодець .
Ответить
+1
Alexx
Все равно так играть нельзя .Мог случиться камбэк потому чио Илья вовремя отыграл один мяч в английском стиле а мог и не случиться если бы долго не могли забить.Ничего особо кардинальеого не произошло после перерыва .Натиска никакого не было .Просто после гола Забарного стало легче и плюс удаление помогло .После первоно тайма все кроме леоненко были расстроены .Молодцы что победили.После первого таймв один леоненко радовался .после игры плачет
Ответить
0
Burevestnik
заголовки на сайті хто придумує? мабуть "ловлять" чиїсь перли в пивбарі-гадюшнику...
хто про що, а у спорт.юа головне питання "про яйця". 
як то кажуть: у кого про те болить - той про те і говорить.  
Ответить
0
⬆️
Яйца на базаре у бабушек и в АТБ.
У мужчин - тестикулы (testiculus) -  именно мужские половые железы!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
luceorius
 Питання до пана Василенка - якщо у чоловічої збірної є яйця, то що є, чи чого нема у
жіночої збірної України з футболу? Такі неоднозначні бульварні "перли" виправдовуються війною?
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
16.06.2023, 10:37 9
Футбол
Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча
Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча
17.06.2023, 00:23 3
Футбол
Ничего личного, просто война. WBC объяснил позицию по Биволу и Бетербиеву
Ничего личного, просто война. WBC объяснил позицию по Биволу и Бетербиеву
15.06.2023, 15:11 2
Бокс
Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»
Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»
16.06.2023, 14:20 48
Футбол
СОБОЛЕНКО: «Ощущала, что все ненавидят меня из-за моей страны»
СОБОЛЕНКО: «Ощущала, что все ненавидят меня из-за моей страны»
15.06.2023, 18:04 16
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
ОФИЦИАЛЬНО. Ингулец назначил главного тренера для турнира Первой лиги
16.06.2023, 06:55 1
Футбол
Бех-Романчук стала третьей на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
Бех-Романчук стала третьей на этапе Бриллиантовой лиги в Осло
15.06.2023, 21:52 1
Другие виды
ВИДЕО. Мяч после удара застрял между струн ракетки норвежской теннисистки
ВИДЕО. Мяч после удара застрял между струн ракетки норвежской теннисистки
16.06.2023, 16:54 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем