Раньше у нашей сборной был гонор. Сейчас есть яйца

Заезженная до безобразия фраза «велик не тот, кто никогда не падал, а тот, кто падал, однако сумел подняться» как никогда актуальна в данном случае. Сборная Украины, вчистую, в одну калитку, вдрызг (синонимический ряд при желании можно и нужно продолжить) проигравшая первый тайм против Северной Македонии, после перерыва восстала из пепла. И сумела не только прийти в себя в матче против действительно непростого оппонента, но и перевернуть игру с ног на голову. Сумела совершить настоящий игровой подвиг, если называть вещи своими именами.

Честно говоря, в нынешней обстановке (я имею ввиду вовсе не футбольную) было бы очень неприятно и обидно, если бы наша команда после бездарного первого тайма попросту сложила оружие. Было бы до оскомины непростительно. Ведь даже проиграть можно достойно. Достойного в проигрыше первого тайма в нашем исполнении было немного. Если вообще что-то было.

Но на исправлении ситуации был дан перерыв. И был тренер. Настоящий, как оказывается, а не ряженый. Он сумел достучаться до своих подопечных – об этом нужно говорить в первую очередь. Возможно, он и не проводил параллелей с ситуацией на фронте, но она наверняка повлияла и на Реброва, и на его подопечных. Украина сейчас просто не имеет права опускать руки. И она не опустила. Спортивная злость и характер стали преобладающими во второй половине встречи с нашей стороны. Ну и мастерство, конечно. Оно тоже оказалось в нашем арсенале.

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Обязательно нужно говорить и о том, что Ребров нашел не только нужные слова, не только сумел вовремя «нажать» на болевые точки своих подопечных, но и вовремя внес коррективы в неудачно складывающийся поединок. Да, частично он признал, что не угадал со стартовым составом, но оперативно исправился.

Не хочу быть необоснованно громогласным и спешащим поперед батька в пекло, однако, мне кажется, в этой связи Ребров показательно отличается от двух своих предшественников на посту тренера СбУ (в данном случае не идет речь о нашем «многостаночнике», возившем команду на Туманный Альбион). У тех обоих были, безусловно, свои сильные стороны и свои фишки. Но они, каждый по-своему, «носили» не столько ответственность от полученной должности, сколько себя любимых. Там было очень много гонора и апломба. Это не всегда плохо. Но в решающие моменты явно не хватало характера. Яиц. Сейчас они появились.

Сейчас появилась простота. Не только футбольная, но и человеческая. Может, я слишком идеалистичен в этой связи, но мне кажется, что если бы сборную Украины возглавлял нынешний тренерский штаб, она бы смогла квалифицироваться на ЧМ-2022.

Посему смею предположить, что два последних года сборная Украины – и как команда, и как явление – попросту потеряла. Я далек от мысли, что под предводительством Реброва наша национальная команда не будет проигрывать. Будет, к сожалению. Ибо абсолютно все проигрывают. Но мне хочется думать, что за те возможные поражения нам как минимум не будет стыдно.

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На этом с пафосом довольно. Я слишком многое и многих успел повидать, чтобы вот так просто очаровываться 45 минутами реванша. Безусловно, Ребров и его банда заслуживают самых лестных эпитетов за камбэк в Скопье. Но сей факт отнюдь не отменяет того, что каждый раз нужно всегда начинать с нуля. Каждый раз нужно выжимать по каплям из себя раба, уж извините за высокопарность.

Мне показалось, что после результативной ничьей с самими немцами у некоторых наших игроков начались «головокружения от успехов». Дескать, если мы даже Бундестим почти загнали за Бремен, македонцев мы точно заткнем за пояс. Ага, сейчас. Те оказались явно не пугливого десятка. И очень даже неплохо подкованы и тактически, и технически.

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Первый тайм в Скопье наглядно раскрыл не только проблему гипотетической недооценки с нашей стороны, но и явил более очевидные, более существенные изъяны. На мой взгляд, этой сборной Украины очень не хватает выбывшего из-за травмы Зинченко, который бы точно усилил нашу середину поля. Не хватает не набравших оптимальную форму Бущана, Шапаренко и Караваева. Не хватает «нормального» Малиновского. Даже «нормального» Яремчука ей не хватает. Не говоря уже о «нормальном» Матвиенко, который сейчас в прострации.

Я понимаю, что все эти «нехватки» - вещь объективная, и любая команда страдает от потери ведущих игроков. Просто вынужден констатировать, что сейчас наш тренерский штаб имеет достаточно ограниченный кадровый выбор. При заведомо равных игровых условиях нынешнего нашего потенциала вполне хватит на зрелищные ничьи с грандами и валидольные победы над середняками. Но от этого набора опций не нужно прельщаться. Хотя бы потому, что в нашей группе есть по определению две более сильные почти со всех позиций команды.

Я отнюдь не собираюсь говорить, что в итоге сборная Украины уступит две первые строчки сборным Англии и Италии. У них там тоже есть свои проблемы, свои головокружения. Но если объективно, то они сейчас сильнее нас.

И вот поэтому мне очень хочется, чтобы характер, воля и яйца сборной Украины оказались не разовой акцией, а стали нашим постоянным ДНК. Без филигранного мастерства можно и проиграть более статусному оппоненту, но без железной самоотдачи и такого же мужского достоинства победить попросту не получится.

И да, никогда нельзя расслабляться. Даже на Мальту.