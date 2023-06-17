Ястремская разгромила Цуренко в отборе к травяному турниру в Бирмингеме
Даяна в двух сетах справилась с Лесей
17 июня состоялся матч первого раунда квалификации к травяном турниру серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания) между Даяной Ястремской (WTA 135) и Лесей Цуренко (WTA 45).
Украинское дерби завершилась в двух сетах победой Даяны. Матч продолжался 1 час и 14 минут.
WTA 250 Бирмингем. Трава. Квалификация
Леся Цуренко (Украина) – Даяна Ястремская (Украина) – 2:6, 2:6
Это была первая встреча девушек.
В финале отбора Даяна сыграет с победительницей матча Джессика Понше – Тереза Мартинцова.
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