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  4. Ястремская разгромила Цуренко в отборе к травяному турниру в Бирмингеме
WTA
17 июня 2023, 15:15 |
937
0

Ястремская разгромила Цуренко в отборе к травяному турниру в Бирмингеме

Даяна в двух сетах справилась с Лесей

17 июня 2023, 15:15 |
937
0
Ястремская разгромила Цуренко в отборе к травяному турниру в Бирмингеме
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

17 июня состоялся матч первого раунда квалификации к травяном турниру серии WTA 250 в Бирмингеме (Великобритания) между Даяной Ястремской (WTA 135) и Лесей Цуренко (WTA 45).

Украинское дерби завершилась в двух сетах победой Даяны. Матч продолжался 1 час и 14 минут.

WTA 250 Бирмингем. Трава. Квалификация

Леся Цуренко (Украина) – Даяна Ястремская (Украина) – 2:6, 2:6

Это была первая встреча девушек.

В финале отбора Даяна сыграет с победительницей матча Джессика Понше – Тереза Мартинцова.

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Даяна Ястремская Леся Цуренко WTA Бирмингем
Источник Sport.ua
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