Стало известно, кем служит Ващук в Национальной гвардии Украины
Бывший защитник сборной недавно принял решение пойти защищать страну от российских окупантов
Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук, вступивший в мае в ряды Национальной гвардии, служит военным врачом, оказывает неотложную помощь раненым и занимается их эвакуацией в госпитали.
«Когда говорят: «Зачем? Влад, ты что?» Я сделал этот шаг для будущего своих детей, для будущего всех украинских детей».
«Я уже три эвакуации провел: две – с поезда и одну – с вертолета. Это была перевозка раненого в наш госпиталь», - рассказал Ващук.
Ранее Ващук подробно пояснил, что побудило его принять решение добровольно вступить в ряды Нацгвардии.
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