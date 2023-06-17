Стало известно, кем служит Ващук в Национальной гвардии Украины

Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук, вступивший в мае в ряды Национальной гвардии, служит военным врачом, оказывает неотложную помощь раненым и занимается их эвакуацией в госпитали.

«Когда говорят: «Зачем? Влад, ты что?» Я сделал этот шаг для будущего своих детей, для будущего всех украинских детей».

«Я уже три эвакуации провел: две – с поезда и одну – с вертолета. Это была перевозка раненого в наш госпиталь», - рассказал Ващук.

Ранее Ващук подробно пояснил, что побудило его принять решение добровольно вступить в ряды Нацгвардии.