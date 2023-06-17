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Украина
17 июня 2023, 16:34 | Обновлено 17 июня 2023, 16:37
1750
6

Стало известно, кем служит Ващук в Национальной гвардии Украины

Бывший защитник сборной недавно принял решение пойти защищать страну от российских окупантов

17 июня 2023, 16:34 | Обновлено 17 июня 2023, 16:37
1750
6
Стало известно, кем служит Ващук в Национальной гвардии Украины
Europa Liberă Moldova. Владислав Ващук

Бывший защитник «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук, вступивший в мае в ряды Национальной гвардии, служит военным врачом, оказывает неотложную помощь раненым и занимается их эвакуацией в госпитали.

«Когда говорят: «Зачем? Влад, ты что?» Я сделал этот шаг для будущего своих детей, для будущего всех украинских детей».

«Я уже три эвакуации провел: две – с поезда и одну – с вертолета. Это была перевозка раненого в наш госпиталь», - рассказал Ващук.

Ранее Ващук подробно пояснил, что побудило его принять решение добровольно вступить в ряды Нацгвардии.

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Источник Sport.ua
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Andrey_1992
респект
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+5
Анатолій Чорнобук
Санітар він. Респект. Важкий труд!
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+2
umnuy2
ну вы минусуете-но реально какой из ващука врач....вы хотите попасть к такому врачу тогда вопросов нет
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-4
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umnuy2
врач...а почему сразу тогда не нейрохирург на мозге
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-7
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