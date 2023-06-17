Послематчевой день в Скопье, 17 июня, сборная Украины традиционно начала в двух группах. Игроки, вышедшие на матч квалификации Евро-2024 с Северной Македонией (3:2) в стартовом составе, а также Ванат и Конопля, вошедшие в игру по перерыву, с 11 утра работали в тренажерном зале, а остальные исполнители провели тренировку на газоне футбольного клуба Македония.

Занятие на поле началось с двух кругов пробежки, после чего футболисты отработали пассинг в квадратах. Главной задачей этой тренировки была поддержка игрового тонуса исполнителей, пока не участвовавших в июньских поединках сборной или проведших на поле мало игрового времени. Основная часть занятия прошла в игровых сериях с тактическими задачами.

Тем временем в фитнес-зале отеля Aleksandar Palace 13 игроков выполнили комплекс упражнений на восстановление мышц, после чего поработали с гантелями и штангой под пристальным наблюдением тренера по физподготовке Хавьера Луруэни Лобо. Силовую работу футболисты выполняли с очевидным наслаждением и знанием дела: функциональное развитие специфической группы мышц в настоящее время является неотъемлемым элементом подготовки игрока.

После обеда национальная команда отправилась в аэропорт, откуда вылетела в Братиславу. Из столицы Словакии сине-желтые преодолели еще около 50 км до Трнавы, где расположились в отеле Holliday Inn.

18 июня сборная Украины проведет предматчевую тренировку на поле стадиона Антона Малатински (начало – в 19:00, первые 15 минут будут открыты для медиа). За полчаса до начала занятия начнется пресс-конференция главного тренера национальной команды Сергея Реброва и одного из игроков сине-желтых. 19 июня сине-желтую команду ждет матч квалификации Евро-2024 со сборной Мальты.

ФОТО. Сборная Украины прибыла в Трнаву на матч против команды Мальты