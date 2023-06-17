Арест Павелко, суперкамбек сборной Украины, результативный матч молодежки

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 16 июня.

1А. Суперкамбэк в Скопье. Сборная Украины вырвала победу у Северной Македонии

Украинцы провалили первый тайм, но уверенно провели второй

1Б. Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го тура квалификации Евро-2024

2. Арестован. Павелко отправлен в СИЗО

Суд изменил меру пресечения президенту УАФ

3А. Последний матч перед Евро. Украина U-21 не удержала победу

Команда Ротаня готовится к старту молодежного Евро

3Б. ВИДЕО. Пенальти Бондаренко и Сикана. Молодежка сыграла вничью с Ирландией

Смотрите видео голов и обзор матча молодежных команд Украины и Ирландии

4. Турнирные таблицы Евро-2024. Украина делит 2–4 места, итоги игрового дня

Украина совершила суперкамбэк и вырвала победу у Северной Македонии

5. Бондаренко заинтересовал Рому. Шахтер оценивает игрока дороже 20 млн евро

Полузащитник стал лучшим бомбардиром «горняков» в чемпионском сезоне УПЛ-2022/23

6. За шаг до телепула. Клубы близки к созданию УПЛ-ТВ, стали известны детали

УПЛ запустит свой YouTube-канал с платным доступом

7. 4 гола от Армении. Петраков отомстил Уэльсу за сборную Украины

Команда украинского тренера выиграла на выезде

8А. Фееричный 2-й тайм! Назван Лев матча сборной Украины с македонцами в Скопье

Украинцы совершили суперкамбэк и выиграли матч, хотя проигрывали в два мяча

8Б. Не Мудрик. WhoScored выбрал лучшего в игре Северная Македония – Украина

Виктор Цыганков получил оценку в 8.4 баллов

9. Гран-при Канады. Первая тренировка длилась 4 минуты, скорость Мерседеса

У пилотов было меньше времени из-за технических проблем

10. Вегас взял Кубок Стэнли: Айхель vs Макдэвид, вратарь-ноунейм и пророчество

Четыре истории после финала Кубка Стэнли