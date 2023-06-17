Арест Павелко, суперкамбек сборной Украины, результативный матч молодежки
Главные новости за 16 июня на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 16 июня.
1А. Суперкамбэк в Скопье. Сборная Украины вырвала победу у Северной Македонии
Украинцы провалили первый тайм, но уверенно провели второй
1Б. Северная Македония – Украина – 2:3. Шоу в Скопье. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го тура квалификации Евро-2024
2. Арестован. Павелко отправлен в СИЗО
Суд изменил меру пресечения президенту УАФ
3А. Последний матч перед Евро. Украина U-21 не удержала победу
Команда Ротаня готовится к старту молодежного Евро
3Б. ВИДЕО. Пенальти Бондаренко и Сикана. Молодежка сыграла вничью с Ирландией
Смотрите видео голов и обзор матча молодежных команд Украины и Ирландии
4. Турнирные таблицы Евро-2024. Украина делит 2–4 места, итоги игрового дня
Украина совершила суперкамбэк и вырвала победу у Северной Македонии
5. Бондаренко заинтересовал Рому. Шахтер оценивает игрока дороже 20 млн евро
Полузащитник стал лучшим бомбардиром «горняков» в чемпионском сезоне УПЛ-2022/23
6. За шаг до телепула. Клубы близки к созданию УПЛ-ТВ, стали известны детали
УПЛ запустит свой YouTube-канал с платным доступом
7. 4 гола от Армении. Петраков отомстил Уэльсу за сборную Украины
Команда украинского тренера выиграла на выезде
8А. Фееричный 2-й тайм! Назван Лев матча сборной Украины с македонцами в Скопье
Украинцы совершили суперкамбэк и выиграли матч, хотя проигрывали в два мяча
8Б. Не Мудрик. WhoScored выбрал лучшего в игре Северная Македония – Украина
Виктор Цыганков получил оценку в 8.4 баллов
9. Гран-при Канады. Первая тренировка длилась 4 минуты, скорость Мерседеса
У пилотов было меньше времени из-за технических проблем
10. Вегас взял Кубок Стэнли: Айхель vs Макдэвид, вратарь-ноунейм и пророчество
Четыре истории после финала Кубка Стэнли
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