Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фееричный 2-й тайм! Назван Лев матча сборной Украины с македонцами в Скопье
Чемпионат Европы
17 июня 2023, 00:59 | Обновлено 17 июня 2023, 02:15
1630
3

Фееричный 2-й тайм! Назван Лев матча сборной Украины с македонцами в Скопье

Украинцы совершили суперкамбэк и выиграли матч, хотя проигрывали в два мяча

17 июня 2023, 00:59 | Обновлено 17 июня 2023, 02:15
1630
3
Фееричный 2-й тайм! Назван Лев матча сборной Украины с македонцами в Скопье
УАФ

16 июня в Скопье прошел матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Северной Македонии и Украины (2:3).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Коуч сине-желтых Сергей Ребров провел дебютный официальный матч у руля сборной.

Украинцы совершили суперкамбэк и выиграли матч (3:2), хотя проигрывали по ходу игры со счетом 0:2.

36% болельщиков выбрали Львом матча Михаила Мудрика, который показал феерическую игру и сделал две голевых передачи во втором тайме.

По теме:
Литва – Болгария. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
ФОТО. Успешное контрнаступление. Как Украина перевернула ход игры в Скопье
Люксембург – Лихтенштейн. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
сборная Украины по футболу Евро-2024 сборная Северной Македонии по футболу Северная Македония - Украина лучший игрок Лев матча
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»
Футбол | 16 июня 2023, 14:20 46
Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»
Игорь БЕЛАНОВ: «Притянутое за уши решение с политическим душком»

Обладатель «Золотого мяча» – об аресте Андрея Павелко

ВИДЕО. Яркий матч: гол Цыганкова, первые ассисты Мудрика в сборной Украины
Футбол | 16 июня 2023, 23:34 7
ВИДЕО. Яркий матч: гол Цыганкова, первые ассисты Мудрика в сборной Украины
ВИДЕО. Яркий матч: гол Цыганкова, первые ассисты Мудрика в сборной Украины

Яркий второй тайм от Украины

Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
Футбол | 16.06.2023, 10:37
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
Стала известна заявка Украины на матч против Северной Македонии
Суперкамбэк в Скопье. Сборная Украины вырвала победу у Северной Македонии
Футбол | 16.06.2023, 23:40
Суперкамбэк в Скопье. Сборная Украины вырвала победу у Северной Македонии
Суперкамбэк в Скопье. Сборная Украины вырвала победу у Северной Македонии
Евро-2024. Группа H. Финляндия, Словения, Казахстан и Дания делят 1-е место
Футбол | 17.06.2023, 00:07
Евро-2024. Группа H. Финляндия, Словения, Казахстан и Дания делят 1-е место
Евро-2024. Группа H. Финляндия, Словения, Казахстан и Дания делят 1-е место
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andre_lui
Або Мудрик або Циганков
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Tom😼
Лев матчу Ребров, який зміг достукатись до "сонних мух" і зробив вдалі заміни.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фиаско хозяев. Хорватия эффектно разбила Нидерланды в экстратайме
Фиаско хозяев. Хорватия эффектно разбила Нидерланды в экстратайме
15.06.2023, 00:28 4
Футбол
На войне с рф погиб 25-летний украинский футболист
На войне с рф погиб 25-летний украинский футболист
15.06.2023, 14:14
Война
СОБОЛЕНКО: «Ощущала, что все ненавидят меня из-за моей страны»
СОБОЛЕНКО: «Ощущала, что все ненавидят меня из-за моей страны»
15.06.2023, 18:04 16
Теннис
ВИДЕО. Невероятные 3 секунды. Побит мировой рекорд по сборке кубика Рубика
ВИДЕО. Невероятные 3 секунды. Побит мировой рекорд по сборке кубика Рубика
15.06.2023, 12:00 2
Другие виды
От громких слов к решительным поступкам. Зачем Верес уволил Вирта
От громких слов к решительным поступкам. Зачем Верес уволил Вирта
15.06.2023, 11:27 4
Футбол
Отец Фьюри: «Усик – большой лжец и трус»
Отец Фьюри: «Усик – большой лжец и трус»
15.06.2023, 10:32 4
Бокс
Александр ЗИНЧЕНКО: «Игорь Денисов – парень с большими яйцами»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Игорь Денисов – парень с большими яйцами»
15.06.2023, 00:25 7
Футбол
Олег ПРОТАСОВ: «Мы все стали свидетелями абсолютного беззакония»
Олег ПРОТАСОВ: «Мы все стали свидетелями абсолютного беззакония»
16.06.2023, 13:58 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем