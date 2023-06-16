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Чемпионат Европы
16 июня 2023, 23:59 | Обновлено 17 июня 2023, 04:34
10019
6

Турнирные таблицы Евро-2024. Украина делит 2–4 места, итоги игрового дня

Украина совершила суперкамбэк и вырвала победу у Северной Македонии

16 июня 2023, 23:59 | Обновлено 17 июня 2023, 04:34
10019
6
Турнирные таблицы Евро-2024. Украина делит 2–4 места, итоги игрового дня
УАФ

16 июня прошли матчи 3-го тура квалификации Евро-2024.

Сборная Англии разгромила команду Мальты, аутсайдера группы (4:0), и уверенно лидирует с 9 очками после 3 матчей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украина, проигрывая по ходу матча 0:2, совершила суперкамбэк и вырвала победу у Северной Македонии (3:2)

Команда Сергея Реброва делит 2–4 места в турнирной таблице группы C, итальянцы и македонцы тоже набрали по 3 балла.

19 июня Украина сыграет против Мальты в словацком городе Трнава.

Квалификация Евро-2024

3-й тур, 16 июня

  • Финляндия – Словения – 2:0
  • Андорра – Швейцария – 1:2
  • Беларусь – Израиль – 1:2
  • Гибралтар – Франция – 0:3
  • Греция – Ирландия – 2:1
  • Дания – Северная Ирландия – 1:0
  • Косово – Румыния – 0:0
  • Латвия – Турция – 2:3
  • Мальта – Англия – 0:4
  • Северная Македония – Украина – 2:3
  • Сан-Марино – Казахстан – 0:3
  • Уэльс – Армения – 2:4

Турнирная таблица (UEFA)

Турнирные таблицы (Flashscore)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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GloryUkraine
Вибачайте, але на офіційному сайті УЄФА Україна на другому місці. Мабуть УЄФА знає краще за інших регламент.
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+4
Tom😼
На сайті УЄФА Україна на 2
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+3
Віталій Ткачук
Ми лише два матчі зіграли. Далі Мальта, проблем неповинно виникнути. З італійцями будуть ключові матчі.
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+1
antt
На другому ніяк не може бути. Із італійцями однакові показники крім різниці пропущенних. У них кращі, і з ними не грали в цьому відборі ще. Якщо будуть рахувати особисті зустрічі то зараз можуть бути на третьому. А так найгірша різниця мячів серед команд що мають три очки. І головне якби програли що дуже могло бути - були б також на четвертому. Але тоді б цей відбір фактично був би завершений для нашої команди. А так же ж можна із італійцями постаратися зіграти добре. Головне не програти в першому матчі. А так може вони самі щось напартачать, от наприклад із македонцями як в плейоф на мундіаль. Хоча вони ж чемпіони Європи. Захисники титулу.
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0
Spaceman
Це якась брехня, я довіряю тільки спорт.юа, в їхній таблиці Україна на 2-му місці..
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0
Nordenus
Пофиг на каком месте. Для всех очевидно, что будем пробиваться на Евро через плей офф Лиги наций.
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-2
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