Турнирные таблицы Евро-2024. Украина делит 2–4 места, итоги игрового дня
Украина совершила суперкамбэк и вырвала победу у Северной Македонии
16 июня прошли матчи 3-го тура квалификации Евро-2024.
Сборная Англии разгромила команду Мальты, аутсайдера группы (4:0), и уверенно лидирует с 9 очками после 3 матчей.
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Украина, проигрывая по ходу матча 0:2, совершила суперкамбэк и вырвала победу у Северной Македонии (3:2)
Команда Сергея Реброва делит 2–4 места в турнирной таблице группы C, итальянцы и македонцы тоже набрали по 3 балла.
19 июня Украина сыграет против Мальты в словацком городе Трнава.
Квалификация Евро-2024
3-й тур, 16 июня
- Финляндия – Словения – 2:0
- Андорра – Швейцария – 1:2
- Беларусь – Израиль – 1:2
- Гибралтар – Франция – 0:3
- Греция – Ирландия – 2:1
- Дания – Северная Ирландия – 1:0
- Косово – Румыния – 0:0
- Латвия – Турция – 2:3
- Мальта – Англия – 0:4
- Северная Македония – Украина – 2:3
- Сан-Марино – Казахстан – 0:3
- Уэльс – Армения – 2:4
Турнирная таблица (UEFA)
Турнирные таблицы (Flashscore)
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