Турнирные таблицы Евро-2024. Украина делит 2–4 места, итоги игрового дня

16 июня прошли матчи 3-го тура квалификации Евро-2024.

Сборная Англии разгромила команду Мальты, аутсайдера группы (4:0), и уверенно лидирует с 9 очками после 3 матчей.

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Украина, проигрывая по ходу матча 0:2, совершила суперкамбэк и вырвала победу у Северной Македонии (3:2)

Команда Сергея Реброва делит 2–4 места в турнирной таблице группы C, итальянцы и македонцы тоже набрали по 3 балла.

19 июня Украина сыграет против Мальты в словацком городе Трнава.

Квалификация Евро-2024

3-й тур, 16 июня

Финляндия – Словения – 2:0

Андорра – Швейцария – 1:2

Беларусь – Израиль – 1:2

Гибралтар – Франция – 0:3

Греция – Ирландия – 2:1

Дания – Северная Ирландия – 1:0

Косово – Румыния – 0:0

Латвия – Турция – 2:3

Мальта – Англия – 0:4

Северная Македония – Украина – 2:3

– 2:3 Сан-Марино – Казахстан – 0:3

Уэльс – Армения – 2:4

Турнирная таблица (UEFA)

Турнирные таблицы (Flashscore)