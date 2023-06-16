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  4. Бондаренко заинтересовал Рому. Шахтер оценивает игрока дороже 20 млн евро
Украина. Премьер лига
16 июня 2023, 17:33 |
1207
3

Бондаренко заинтересовал Рому. Шахтер оценивает игрока дороже 20 млн евро

Полузащитник стал лучшим бомбардиром «горняков» в чемпионском сезоне УПЛ-2022/23

16 июня 2023, 17:33 |
1207
3
Бондаренко заинтересовал Рому. Шахтер оценивает игрока дороже 20 млн евро
shakhtar.com. Артем Бондаренко

Итальянская «Рома» и ряд других европейских клубов проявляют заинтересованность в услугах 22-летнего атакующего хавбека «Шахтера» Артема Бондаренко. Об этом рассказал ассистент спортивного директора «горняков» Карло Николини, подчеркнувший, что дончане оценивают своего воспитанника более чем в 15-20 миллионов евро.

«Мне кажется нормальным, что большие команды, как в случае с Бондаренко «Рома», но и многие другие, нацелились на игроков «Шахтера». В июне [2022 года] у нас не было команды, а в сентябре мы уже стартовали в Лиге чемпионов, где вскоре обыграли «Лейпциг», одну из лучших команд европейского футбола, сыграли вничью с «Реалом». Конечно, многим нравятся наши футболисты».

«Бондаренко обладает отличной техникой, следит за пространством, умеет оценивать работу оппонента, имеет навыки реализации моментов и физическую форму, которая позволяет ему хорошо действовать с места. Он очень важный игрок, с моей точки зрения, но я не думаю, что кто-то купит его сейчас, в том числе полагая, что нам нужны деньги. Мне даже сложно составить цену на него. Я даже не про цифры, а о том, что футболисты, за которых платят по 60-70 миллионов евро потом не могут связать двух передач, но в то же время есть ребята, которые три года в Лиге чемпионов, которые едут на «Бернабеу», чтобы сыграть отличную игру, и мы оцениваем их лишь в 15-20 миллионов? Сейчас «Шахтер» хочет построить конкурентоспособную команду», - заявил Николини.

Ранее Николини уже заявлял, что нынешним летом «Шахтер» не планирует распродавать лидеров и перспективную молодежь.

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Артем Бондаренко Шахтер Донецк Рома Рим трансферы УПЛ трансферы Карло Николини трансферы Серии A
Источник TvPlay.it
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AK.228
«Футболісти за яких платять 60-70 млн євро, потім двох передач зв‘язать не можуть»…. Це він про Мудріка напевно
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+5
AK.228
Дійсно класний гравець!! Треба трохи попрацьовати фізично , бо дохлий 
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0
Умник
Класс.
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-1
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