Бондаренко заинтересовал Рому. Шахтер оценивает игрока дороже 20 млн евро

Итальянская «Рома» и ряд других европейских клубов проявляют заинтересованность в услугах 22-летнего атакующего хавбека «Шахтера» Артема Бондаренко. Об этом рассказал ассистент спортивного директора «горняков» Карло Николини, подчеркнувший, что дончане оценивают своего воспитанника более чем в 15-20 миллионов евро.

«Мне кажется нормальным, что большие команды, как в случае с Бондаренко «Рома», но и многие другие, нацелились на игроков «Шахтера». В июне [2022 года] у нас не было команды, а в сентябре мы уже стартовали в Лиге чемпионов, где вскоре обыграли «Лейпциг», одну из лучших команд европейского футбола, сыграли вничью с «Реалом». Конечно, многим нравятся наши футболисты».

«Бондаренко обладает отличной техникой, следит за пространством, умеет оценивать работу оппонента, имеет навыки реализации моментов и физическую форму, которая позволяет ему хорошо действовать с места. Он очень важный игрок, с моей точки зрения, но я не думаю, что кто-то купит его сейчас, в том числе полагая, что нам нужны деньги. Мне даже сложно составить цену на него. Я даже не про цифры, а о том, что футболисты, за которых платят по 60-70 миллионов евро потом не могут связать двух передач, но в то же время есть ребята, которые три года в Лиге чемпионов, которые едут на «Бернабеу», чтобы сыграть отличную игру, и мы оцениваем их лишь в 15-20 миллионов? Сейчас «Шахтер» хочет построить конкурентоспособную команду», - заявил Николини.

Ранее Николини уже заявлял, что нынешним летом «Шахтер» не планирует распродавать лидеров и перспективную молодежь.